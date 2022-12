Saber o ID do celular é uma tarefa simples. Cada smartphone com Android tem um número próprio de registro ID. Este código pode ser pedido pela assistência técnica na hora de resolver problemas do aparelho, por exemplo. Para descobrir essa e mais informações importantes para o usuário, o app gratuito Device ID pode ajudar.

Além de ser simples, o aplicativo permite acessar os dados e copiá-los para manter guardado ou permitir acesso ao dispositivo. Aprenda como saber o número ID do celular para identificação no Android no passo a passo a seguir.

1 de 5 Como saber o ID do celular e mais informações importantes do Android — Foto: Reprodução/Freepik Como saber o ID do celular e mais informações importantes do Android — Foto: Reprodução/Freepik

Quais são os melhores aplicativos para Android? Confira no Fórum do TechTudo!

Passo 1. Baixe e instale o Device ID no seu Android. Na primeira tela, note que há uma lista com os dados do dispositivo. O Android Device ID, GSF e o IMEI são bem importantes. Saiba como consultar IMEI de celular. Toque em um deles para mais informações e depois em “Copy” para copiar;

2 de 5 Acesse as informações do Android com o Devide ID — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Acesse as informações do Android com o Devide ID — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Em seguida, abra um bloco de notas no Android, como o Google Keep, por exemplo. Pressione o espaço de texto e selecione “Colar”. Note que o código será mostrado na tela. Você pode salvar enviando por um mensageiro e demais serviços no Android;

3 de 5 Copie as informações e salve aonde preferir para saber o ID do celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Copie as informações e salve aonde preferir para saber o ID do celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Para copiar todos os dados, toque no ícone do topo com dois quadrados. Um aviso será exibido, confirmando a ação. Depois, cole e guarde em um bloco de notas como no passo anterior;

4 de 5 Copiando as informações na íntegra para saber o ID do celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Copiando as informações na íntegra para saber o ID do celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. O app permite compartilhar todos os dados e códigos separados em outros apps, como WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail e mais. Para enviar todas as informações, toque no ícone de compartilhamento no topo. Por fim, selecione o app desejado e conclua a ação.

5 de 5 Compartilhando dados separados ou conjuntos do Android para saber o ID do celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Compartilhando dados separados ou conjuntos do Android para saber o ID do celular — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Veja também: assista ao vídeo a seguir com 4 coisas que você nunca deve fazer no seu celular Android