Saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps é possível quando o histórico de localização está ativado em um celular Android ou iPhone ( iOS ). Se você tem um smartphone Android , há a grande possibilidade de o Google saber exatamente onde você esteve nos últimos meses ou anos. A linha cronológica (ou linha do tempo) do Maps exibe seus trajetos com base no histórico de localizações da conta.

É possível obter um histórico pessoal completo de localização via Google Maps, que mostra o seu caminho percorrido no mapa todos os dias em que você esteve junto ao seu dispositivo enviando dados para os servidores. No tutorial a seguir, aprenda como saber onde você esteve pelo histórico de localização do Google Maps.

Como achar o histórico de localização com o Google Maps

Qual é o melhor serviço de mapas para celular? Comente no Fórum do TechTudo!

O serviço é tão detalhado que mostra a movimentação até dentro de sua própria casa – se você andar com seu smartphone no bolso, é claro. No entanto, há alguns erros de localização pontuais, possivelmente devido a momentos em que você esteve somente com o 3G/4G/5G ligado, já que Wi-Fi e GPS tornam a localização mais precisa.

1 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como saber a localização pelo Google Maps

Passo 1. Verifique se o histórico de localização está ativado na sua conta. Para isso, acesse esta página (https://myactivity.google.com/activitycontrols) e clique em "Ativar". Se você usa iOS, expanda a opção "Dispositivos nesta conta", e toque em "iPhone". Note que é necessário usar um app do Google com serviço de localização no dispositivo iOS para mudar a configuração;

2 de 11 Ative o Histórico de localização na sua conta Google para saber a localização do Google Maps — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Ative o Histórico de localização na sua conta Google para saber a localização do Google Maps — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 2. Para ver suas localizações pelo Google Maps, acesse a versão web do serviço de mapas (google.com.br/maps) e clique nas três listras horizontais para abrir o menu;

3 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps: timeline é acessada pelo menu principal da plataforma — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps: timeline é acessada pelo menu principal da plataforma — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após abrir o menu, toque na seção “Sua linha do tempo”. Se for necessário, faça login com a sua conta Google – a mesma que usa no celular;

4 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Veja linha do tempo com histórico de visualização do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Veja linha do tempo com histórico de visualização do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Confira um gráfico com o seu histórico de navegação e os pontos visitados no mapa;

5 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Localização Google é rastreada pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Localização Google é rastreada pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Toque em um ponto vermelho no mapa para conferir mais dados sobre o local. Depois disso, clique sobre o nome do lugar para ver a rota que você fez nesse dia;

6 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? App exibe locais exatos por onde usuário passou — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? App exibe locais exatos por onde usuário passou — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Você pode visualizar a data e os pontos de parada no menu da esquerda, e o trajeto sinalizado na cor azul no mapa;

7 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Veja como recuperar histórico de localização do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Veja como recuperar histórico de localização do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Para visualizar o histórico de movimentação daquele dia, selecione uma data no menu do canto superior esquerdo;

8 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps: como ativar pesquisa por data para visualizar histórico de dia específico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps: como ativar pesquisa por data para visualizar histórico de dia específico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Observe que é possível editar o histórico de localização. Para isso, clique nos três pontinhos referentes a um local e toque em “Remover parada do dia”;

9 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Usuário pode editar histórico de localização manualmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Usuário pode editar histórico de localização manualmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 9. Além disso, o usuário ainda pode adicionar visitas a lugares no histórico. Caso queira, clique em “Adicionar lugar” e digite os detalhes do lugar;

10 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Usuário pode adicionar pontos de parada ao histórico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Usuário pode adicionar pontos de parada ao histórico — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 10. Você pode ver também a lista de lugares mais visitados. Na página inicial, clique no banner vermelho, conforme mostra a imagem abaixo.

11 de 11 Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Plataforma mostra lugares mais visitados pelo usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como saber onde a pessoa esteve pelo Google Maps? Plataforma mostra lugares mais visitados pelo usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como apagar dados de localização do Google

O Google guarda dados dos usuários, a partir das páginas que você visita ou conteúdo que consome. Sites como Google Maps, YouTube, Gmail ou o próprio buscador podem armazenar esses dados e arquivá-los de forma completa em um histórico. Saiba como proteger sua privacidade e como apagar todos os seus dados do Google.

O Google Maps também permite que os usuários apaguem o histórico de locais visitados registrados pela plataforma. Confira como apagar histórico do Google Maps e como deletar automaticamente o histórico de localizações do Google.

Colaborou Rodrigo Fernandes

Veja também: assista ao vídeo abaixo e aprenda como baixar tudo que o Google Maps sabe sobre você