Como tirar o extrato do INSS do MEI pela Internet

É possível tirar o extrato do INSS de trabalhador MEI pela Internet. O procedimento pode ser feito pelo site Meu INSS, a partir de login com uma Conta Gov.br. Na plataforma, o cidadão tem acesso ao relatório de recolhimento mensal, que é pago por meio do DAS e garante direitos previdenciários, como aposentadoria. O site emite um documento com todos os meses pagos e ainda possibilita fazer o download do extrato completo. Confira, no tutorial a seguir, como pegar o extrato do INSS pela Internet para trabalhador MEI.