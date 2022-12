Como tirar o modo temporário no Instagram

É possível desativar o modo temporário do Instagram de forma fácil. O recurso, disponível no aplicativo da rede social para Android e iPhone (iOS), passa a apagar automaticamente as mensagens visualizadas no Direct assim que o usuário fecha as janelas de conversa. Depois de ativá-lo, há quem fique confuso de como retornar ao modo convencional para manter os chats armazenados na conta. Por isso, nas linhas a seguir, confira o tutorial e aprenda como tirar o modo temporário do Instagram para salvar as conversas no Direct.