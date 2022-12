Como tirar reações dos Stories no Instagram

Apagar respostas aos Stories do Instagram é algo que pode ser muito útil para os usuários que tenham usado a ferramenta acidentalmente, ou até mesmo que tenham se arrependido da interação. A opção pode ser encontrada de forma simples dentro da aba "Interações" do app. Por ali, é possível fazer a análise e a exclusão de curtidas, comentários e outras interações com usuários, reunindo em um só lugar a opção de gerenciá-las. No tutorial a seguir, saiba como apagar reações a stories do Instagram diretamente pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS).