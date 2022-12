Como usar filtro de anime no TikTok

Usar filtro de anime no TikTok é algo que pode ser feito usando alguns truques. Para isso, o caminho mais prático é buscar no Snapchat por essas lentes. Os dois apps estão disponíveis para Android e iPhone(iOS), e o processo é simples: basta buscar o filtro, gravar o conteúdo, salvá-lo na galeria do smartphone e, então, publicá-lo no outro aplicativo. O Snapchat não deixa marca d'água e oferece várias opções de lentes com traço de desenho japonês. No tutorial abaixo, saiba como usar filtros de anime no TikTok usando recursos do Snapchat.