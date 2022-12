Como usar o Downdetector para saber se algum serviço está fora do ar

O Downdetector é um site que informa, em tempo real, se algum serviço online está fora do ar ou com instabilidade. A plataforma realiza o monitoramento de operadoras de telefonia móvel, como Vivo, TIM e Claro; redes sociais, como Instagram e WhatsApp; bancos, como Itaú e Nubank, entre outros serviços. O site coleta reclamações de diversas fontes, as quais incluem o Twitter e relatos enviados no site e no aplicativo próprio do Downdetector. Vale ressaltar que a plataforma confirma uma queda de serviço apenas quando os problemas afetam uma grande quantidade de usuários. A seguir, veja como usar o Downdetector para saber se um serviço apresenta instabilidade ou está fora do ar.