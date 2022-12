Como ver os 10 últimos resultados da Mega da Virada

Ver os números sorteados na Mega da Virada nos últimos anos é possível pelo site das Loterias Caixa. A plataforma permite visualizar as dezenas de qualquer edição da loteria federal, incluindo as edições especiais de fim de ano, utilizando apenas o número do concurso. Assim, os apostadores podem saber os números que mais saem na Mega da Virada e arriscar um palpite mais certeiro. Vale lembrar que as apostas da Mega da Virada 2023 estão abertas e podem ser feitas pelo computador e pelo celular. Confira, a seguir, os 10 últimos resultados da Mega-Sena da Virada e como consultar o resultado de qualquer sorteio da Mega-Sena.