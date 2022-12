Concurso Banco do Brasil 2023: como pedir isenção da taxa de inscrição

É possível pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso do Banco do Brasil 2023 até 3 de janeiro. A solicitação deve ser feita durante o ato de inscrição na prova, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do exame. Para concluir o pedido, é preciso enviar documentos que comprovem que o candidato se encaixa nos requisitos necessários para obter o benefício. O resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição será divulgado dia 12 de janeiro. A seguir, veja quem pode solicitar o benefício e como fazer a solicitação.