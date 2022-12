Concurso Banco do Brasil 2023: veja edital e como fazer inscrição

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil 2023 já estão abertas. A instituição divulgou, na última semana, edital com informações sobre a seleção para cargos de nível médio, que conta com 6 mil vagas para todo o Brasil — sendo 4 mil delas de início imediato — e salário de R$ 5.436. A inscrição para o concurso pode ser feita online até o dia 24 de fevereiro de 2023, por meio do site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora da prova. Para realizá-la, é preciso pagar uma taxa de R$ 50 pelo boleto ou por Pix .

As vagas se destinam aos cargos de escriturário, e estão divididas entre escriturário tradicional (ou agente de comércio) e escriturário voltado para a área de TI (ou agente de tecnologia). A seguir, veja como acessar o edital do concurso do BB 2023 e saiba como se inscrever na prova.

1 de 16 Concurso Banco do Brasil 2023: veja como se inscrever e como acessar o edital — Foto: Getty Images/NurPhoto Concurso Banco do Brasil 2023: veja como se inscrever e como acessar o edital — Foto: Getty Images/NurPhoto

📝 Qual é o melhor aplicativo para estudar pro ENEM? Comente no Fórum do TechTudo

Onde ver o edital do concurso do Banco do Brasil?

O edital do Concurso do Banco do Brasil 2023 pode ser acessado por meio do link "https://fcgprdstgcbb01.blob.core.windows.net/bbrasil/bb0122_edital.pdf" (sem aspas). Nele, é possível conferir mais informações sobre as vagas — como salário, carga horária e vantagens —, além dos requisitos para fazer a prova e das datas das etapas.

Como fazer inscrição no concurso do Banco do Brasil 2023

Passo 1. Para se inscrever no concurso do Banco do Brasil 2023, acesse a página dedicada à prova no site da Fundação Cesgranrio (https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122). Em seguida, clique em "Formulário de Requerimento da Inscrição";

2 de 16 Acesse a página da Fundação Cesgranrio dedicada ao concurso — Foto: Reprodução/Yuri Neri Acesse a página da Fundação Cesgranrio dedicada ao concurso — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 2. Para se cadastrar no site da Fundação Cesgranrio, clique na opção "Não possuo cadastro" na parte inferior da página;

3 de 16 Faça o login com os seus dados ou clique para criar uma conta — Foto: Reprodução/Yuri Neri Faça o login com os seus dados ou clique para criar uma conta — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 3. Em seguida, leia os termos de uso do site e role a tela para baixo até encontrar a opção "LI E CONCORDO". Depois, clique em "Avançar";

4 de 16 Leia os termos do site, clique para concordar com eles e selecione "Avançar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Leia os termos do site, clique para concordar com eles e selecione "Avançar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 4. Informe o CEP e CPF nos locais sugeridos e, logo após, aperte "Avançar";

5 de 16 Informe CEP e CPF nos locais sugeridos — Foto: Reprodução/Yuri Neri Informe CEP e CPF nos locais sugeridos — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 5. Na página redirecionada, preencha os seus dados pessoais — desde nome completo até telefones e endereços — e faça o upload de uma foto com tamanho máximo de 200 KB;

6 de 16 Preencha os ícones com seus dados pessoais e faça o upload de uma foto segundo as especificações — Foto: Reprodução/Yuri Neri Preencha os ícones com seus dados pessoais e faça o upload de uma foto segundo as especificações — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 6. Após preencher os dados, crie uma senha e selecione a opção "Avançar";

7 de 16 Role a página e clique em "Avançar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Role a página e clique em "Avançar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 7. Na página seguinte, confirme suas informações pessoais e, se estiverem todas certas, clique em "SIM, enviar os dados";

8 de 16 Confirme as informações e clique em "SIM, enviar os dados" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Confirme as informações e clique em "SIM, enviar os dados" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 8. Feito o cadastro, selecione a opção "Continuar";

9 de 16 Selecione a opção destacada para continuar — Foto: Reprodução/Yuri Neri Selecione a opção destacada para continuar — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 9. Responda às perguntas do "perfil do candidato" com base na sua experiência e em outras informações pessoais;

10 de 16 Preencha as perguntas com base na sua experiência e em outras informações pessoais — Foto: Reprodução/Yuri Neri Preencha as perguntas com base na sua experiência e em outras informações pessoais — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 10. Depois de preencher todas as perguntas, role a página para baixo e clique em "Continuar";

11 de 16 Depois, role a página para baixo e clique em "Continuar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Depois, role a página para baixo e clique em "Continuar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 11. Leia os termos e condições do "Portal do Candidato", marque a opção "LI E CONCORDO" e clique em "Avançar";

12 de 16 Concorde com os termos e condições do Portal do Candidato — Foto: Reprodução/Yuri Neri Concorde com os termos e condições do Portal do Candidato — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 12. Leia com atenção as recomendações para a inscrição pela Internet. Em seguida, selecione "Continuar" para preencher o formulário de "Requerimento de Inscrição";

13 de 16 Selecione "Continuar" para preencher o formulário de requerimento de inscrição — Foto: Reprodução/Yuri Neri Selecione "Continuar" para preencher o formulário de requerimento de inscrição — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 13. Na página seguinte, confirme as informações pessoais que serão inscritas no concurso e role a página para baixo. Depois, verifique se você se encaixa em uma das opções de vagas reservadas ou pedidos de isenção de taxa. Após, insira novamente o seu CPF e clique em "Enviar os dados"';

14 de 16 Confirme as informações e aperte em "Enviar os dados" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Confirme as informações e aperte em "Enviar os dados" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 14. Confirme, mais uma vez, as suas informações pessoais e clique em "Sim, enviar";

15 de 16 Pela última vez, confirme as suas informações pessoais — Foto: Reprodução/Yuri Neri Pela última vez, confirme as suas informações pessoais — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 15. Por fim, é possível gerar um boleto de cobrança ou gerar um QR Code para pagar a inscrição com o PIX.

16 de 16 Agora, você pode escolher como pagar a sua inscrição — Foto: Reprodução/Yuri Neri Agora, você pode escolher como pagar a sua inscrição — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Pronto. Agora você já está cadastrado para fazer o concurso do Banco do Brasil 2023. Na página em que fez a inscrição, você pode ver mais detalhes sobre o seu cadastro.

Veja também: Descarte rápido ajuda a reciclar lixo: saiba usar o aplicativo