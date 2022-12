Croácia x Bélgica ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

Croácia e Bélgica fazem, às 12h (horário de Brasília) desta quinta-feira (1), o duelo europeu válido pela terceira rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022 . O confronto entre as seleções ocorre no estádio Ahmad Bin Ali e terá transmissão ao vivo na TV Globo , cujo aberto é retransmitido online no Globoplay . Quem tiver interesse em acompanhar a partida deve acessar o streaming pelo PC ou celular Android ou iPhone ( iOS ) por meio de uma Conta Globo, que é gratuita. Para os não cadastrados, o registro é feito de forma simples, bastando utilizar e-mail e senha ou aproveitar os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

A Croácia lidera o grupo e joga por um empate para passar de fase. Já a Bélgica precisa vencer para avançar no campeonato. Veja, a seguir, as prováveis escalações para o jogo e como assistir à partida entre Croácia e Bélgica pela Copa do Mundo do Catar 2022 ao vivo no Globoplay.

Croácia x Bélgica ao vivo: terceira rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay

Provável escalação da Croácia

Livaković, Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modrić, Brozović, Kovačić, Kramarić, Livaja e Perišić.

Provável escalação da Bélgica

Courtois, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, Castagne, Onana, Witsel, De Bruyne, Hazard e Batshuayi.

Croácia x Bélgica ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o duelo decisivo entre Croácia e Bélgica pelo Mundial do Catar hoje ao vivo, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e entre na seção "Agora na TV" para visualizar a programação ao vivo da TV Globo;

Transmissão de Croácia x Bélgica na Copa do Mundo 2022 pode ser vista na seção "Agora na TV" do Globoplay, a partir das 12h

Passo 2. Aqui, vá no botão "Assista agora" para visualizar a tela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Após realizados, login ou cadastro na Conta Globo permitem ao torcedor acompanhar sinal ao vivo da TV Globo online

Passo 3. Faça login na Conta Globo utilizando suas credencias já cadastradas. Se preferir, também é possível aproveitar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Então, dê um clique no botão "Entrar". Se você não tem uma Conta Globo, clique no botão "Cadastre-se";

Usuário faz login com suas credenciais cadastradas na Conta Globo ou com dados de contas pessoais

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, digite todos os dados solicitados e concorde com os termos de uso da plataforma. Feito isso, vá no botão "Cadastrar" para que a transmissão da Globo ao vivo comece de imediato.

Se cadastrar na Conta Globo possibilita ao espectador assistir a transmissão da fase de grupos do Mundial do Catar

Croácia x Bélgica ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir ao jogo entre Croácia e Bélgica ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay e acesse a seção "Agora". Depois, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

Partida Croácia vs Bélgica pode ser assistida ao vivo pelo aplicativo do Globoplay para celular

Passo 2. Faça login com e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, vá em "Entrar" para que a transmissão da Copa comece imediatamente. Caso você não tenha uma Conta Globo, pressione a opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Por fim, use o botão "Cadastrar" para finalizar o processo.

Telespectador faz login ou cadastro no Globoplay usando suas credencias ou dados de contas Facebook, Google, Apple

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial para assistir à partida entre Croácia e Bélgica pela terceira rodada do grupo F da Copa do Mundo 2022 online e de graça.

