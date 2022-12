Croácia x Marrocos ao vivo: onde assistir ao jogo pelo 3º lugar da Copa

Croácia e Marrocos se enfrentam, às 12h (horário de Brasília) deste sábado (17), em partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2022 . Disputado no estádio Internacional Khalifa, o confronto entre as seleções terá transmissão ao vivo na TV Globo , podendo ser acompanhado online no Globoplay pelo computador e no aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Quem quiser assistir à partida decisiva deve acessar o streaming usando uma Conta Globo, que é gratuita. Para os novos usuários, um cadastro rápido deve ser feito informando e-mail e senha ou utilizando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

Atual vice-campeã do torneio, a Croácia foi derrotada pela Argentina na semifinal pelo placar de 3 a 0. Já Marrocos, grande destaque da Copa do Catar, perdeu para a França na fase anterior. Veja, no tutorial abaixo, as prováveis formações iniciais e como acompanhar Croácia x Marrocos pelo Mundial 2022 ao vivo no Globoplay.

1 de 7 Croácia x Marrocos ao vivo: disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Croácia x Marrocos ao vivo: disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

📝 É possível assistir à Copa do Mundo 2022 pelo PC ou pelo celular? Comente no Fórum do TechTudo

Provável escalação da Croácia

Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic (Pasalic), Kramaric e Perisic.

Provável escalação de Marrocos

Bounou, Dari, Saiss, Yamiq, Hakimi, Amrabat, Ounahi, Mazraoui, Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Croácia x Marrocos ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo hoje ao vivo, entre no site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e clique na aba "Agora na TV";

2 de 7 Disputa do terceiro lugar da Copa do Catar tem transmissão ao vivo disponível na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Disputa do terceiro lugar da Copa do Catar tem transmissão ao vivo disponível na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta página, vá no botão "Assista agora" para acessar a tela que permite fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Após feitos, login ou cadastro na Conta Globo possibilitam ao torcedor assistir o Mundial através do sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após feitos, login ou cadastro na Conta Globo possibilitam ao torcedor assistir o Mundial através do sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login usando seus dados pessoais ou importe as credenciais de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, dê um clique no botão "Entrar". Se você não tem um cadastro na Conta Globo, escolha "Cadastre-se";

4 de 7 Usuário deve fazer login com credenciais cadastradas ou dados de contas Facebook, Google ou Apple para acompanhar o duelo de hoje — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário deve fazer login com credenciais cadastradas ou dados de contas Facebook, Google ou Apple para acompanhar o duelo de hoje — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Preencha todos os dados necessários, aceite os termos de uso do serviço e finalize dando um clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão de Croácia x Marrocos ao vivo inicie automaticamente.

5 de 7 Croácia x Marrocos pode ser assistido ao vivo após torcedor finalizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Croácia x Marrocos pode ser assistido ao vivo após torcedor finalizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Croácia x Marrocos ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Croácia x Marrocos hoje ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay e toque na guia "Agora". Depois, pressione o botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

6 de 7 Croácia vs Marrocos tem transmissão ao vivo no Globoplay, por meio do app para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Croácia vs Marrocos tem transmissão ao vivo no Globoplay, por meio do app para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Digite suas credencias cadastradas na Conta Globo ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, toque em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, pressione o botão "Cadastre-se", informe seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, pressione "Cadastrar" para finalizar o processo.

7 de 7 Torcedor pode fazer login ou cadastro no Globoplay inserindo seus dados pessoais ou dados de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor pode fazer login ou cadastro no Globoplay inserindo seus dados pessoais ou dados de contas externas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir à Copa do Mundo 2022 online, aproveite as dicas e entre no Globoplay para acompanhar Croácia x Marrocos ao vivo e de graça.

Veja também: Dicas do WhatsApp: como ver mensagens apagadas no app