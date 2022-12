Desenho de Natal: como baixar e imprimir figuras natalinas para colorir

É possível ter acesso a diversos desenhos com tema de Natal para imprimir e colorir no site Morning Kids. A página disponibiliza gratuitamente uma variedade de imagens em branco que podem ser usadas pelos responsáveis e professores de crianças que queiram, por exemplo, elaborar atividades infantis com a temática natalina. Quem se interessar pode acessar a página e imprimir figuras do Papai Noel, boneco de neve, sinos e presentes. Veja, no tutorial a seguir, como encontrar e escolher uma ilustração natalina de graça para imprimir e colorir.