Diplomação de Lula e Alckmin: veja horário e como assistir online

É possível assistir à diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), presidente e vice-presidente eleitos, online e gratuitamente. O evento acontece às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (12) e tem transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral Brasileira no YouTube. Segundo o órgão, a diplomação é uma cerimônia que acontece antes da posse e visa oficializar o resultado das urnas, bem como finalizar o processo eleitoral. A posse do presidente, no entanto, acontecerá apenas no dia 1º de janeiro, em Brasília. A seguir, confira como assistir à cerimônia de diplomação de Lula e Alckmin ao vivo pela Internet.