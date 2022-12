Download de 171: como baixar jogo considerado 'GTA brasileiro' no PC

O jogo 171, game de mundo aberto inspirado em GTA 5, está disponível em acesso antecipado para PC via Steam e Nuuvem por R$ 59,99. Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Betagames Group, o título está em desenvolvimento há aproximadamente 10 anos e tem sido produzido com a ajuda de campanhas de financiamento coletivo. Produtores estimam que o jogo completo será lançado no início de 2024, embora já seja possível baixar a versão alfa liberada que, inclusive, ficou na 3ª posição dos mais vendidos da Steam. Veja mais detalhes do título e passo a passo para download a seguir.