No tutorial a seguir, aprenda como conseguir todos os dragões elementais por cruzamento, como Dragão de Terra, Chama, do Mar, da Natureza e muito mais. Vale lembrar que o Dragon City está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 12 Dragon City: como conseguir todos os dragões elementais por cruzamento — Foto: Divulgação/Social Point Dragon City: como conseguir todos os dragões elementais por cruzamento — Foto: Divulgação/Social Point

Em Dragon City, cada dragão possui sua classe com forças e fraquezas específicas. São dez classes de criaturas elementais básicas. Você pode comprá-las com o dinheiro do jogo, mas também há a possibilidade de gerá-las por cruzamento entre os dragões. Confira a lista de dragões elementais que podem ser criados por meio de cruzamento.

Importante: nem todos os cruzamentos terão resultados certos de primeira, principalmente com dragões raros. Uma dica é tentar várias vezes usando a opção de Impulso para aumentar as chances de conseguir uma criatura rara.

2 de 12 Dragon City: alimente seu dragão para que ele possa subir de nível e produzir mais ouro — Foto: Reprodução/Paulo Vasconcellos Dragon City: alimente seu dragão para que ele possa subir de nível e produzir mais ouro — Foto: Reprodução/Paulo Vasconcellos

Como conseguir todos os dragões elementais por cruzamento

1. Dragão de Terra

Os Dragões de Terra são conhecidos por viverem na sujeira. Eles possuem uma natureza extremamente humilde e honesta. Apesar de não possuírem muita beleza, os Dragões de Terra são muito fortes e resistentes.

Dragão de Terra Combinação Dragão Terra + Chama Rocha Ardente ou Vulcâneo Terra + Mar Lama ou Cachoeira Terra + Natureza Cacto ou Tropical Terra + Elétrico Estelar ou Camaleão Terra + Metálico Tatu Terra + Gelo Alpino ou Floco de Neve Terra + Sombrio Porco Espinho ou Veneno

3 de 12 Dragão de Terra em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão de Terra em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

2. Dragão de Chama

Os Dragões de Chama são extremamente quentes, temperamentais e raivosos. Apesar disso, com a mesma velocidade eles se acalmam e acabam se arrependendo de terem queimado as coisas.

Dragão de Chama Combinação Dragão Chama + Terra Vulcâneo ou Rocha Ardente Chama + Mar Nuvem ou Nevasca Chama + Natureza Picante ou Pássaro de Fogo Chama + Metálico Medieval ou SteamPunk Chama + Elétrico Metal Quente ou Laser Chama + Gelo Fogo Frio ou Futebol Chama + Sombrio Fogo Sombrio ou Vampiro

4 de 12 Dragão de Chama em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão de Chama em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

3. Dragão do Mar

Os Dragões do Mar são muitas vezes confundidos com golfinhos e focas. Eles são fortes contra o elemento Fogo. O Dragão do Mar pode ser adquirido por 500 ouros a partir do nível quatro.

Dragão do Mar Combinação Dragão Mar + Terra Lama ou Cachoeira Mar + Chama Nuvem ou Nevasca Mar + Vegetal Nenúfar ou Coral Mar + Elétrico Peixe Lanterna ou Tempestade Mar + Metálico Mercúrio ou Conchas Mar + Gelo Cubo de Gelo ou Sorvete Mar + Sombrio Pirata , Petróleo ou Cocô

5 de 12 Dragão do Mar em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão do Mar em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

4. Dragão da Natureza

O Dragão da Natureza ama os seres humanos, os animais e todas as coisas vivas, mesmo que sejam para se alimentar. Podem ser adquiridos por 15 mil ouros a partir do nível sete.

Dragão da Natureza Combinação Dragão Natureza + Terra Tropical ou Cacto Natureza + Chama Pássaro de Fogo ou Picante Natureza + Mar Nenúfar ou Coral Natureza + Elétrico Gomoso Natureza + Metálico Jade ou Libélula Natureza + Gelo Mojito ou Dente-de-leão Natureza + Sombrio Cascavel ou Planta Carnívora

6 de 12 Dragão da Natureza em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão da Natureza em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

5. Dragão Elétrico

Segundo a história, o Dragão Elétrico surgiu na Idade Média no momento em que um dragão normal foi atingido por um raio em uma intensa tempestade. Desde então, é comum ver este tipo de dragão no céu. Eles podem ser adquiridos por 30 mil ouros a partir do nível 10.

Dragão Elétrico Combinação Dragão Elétrico + Terra Estelar ou Camaleão Elétrico + Chama Laser ou Metal Quente Elétrico + Mar Peixe Lanterna ou Tempestade Elétrico + Natureza Gomoso Elétrico + Metálico Bateria ou Dourado Elétrico + Gelo Fluorescente ou Alce Elétrico + Sombrio Néon

7 de 12 Dragão Elétrico em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão Elétrico em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

6. Dragão de Gelo

Os Dragões de Gelo são totalmente cobertos de gelo e, por isso, extremamente vulneráveis ao calor. No entanto, eles são muito fortes contra o elemento metal. Podem ser adquiridos por 75 mil ouros a partir do nível 14.

Dragões de Gelo Combinação Dragão Gelo + Terra Alpino ou Floco De Neve Gelo + Chama Futebol ou Fogo Frio Gelo + Mar Cubo de Gelo ou Sorvete Gelo + Natureza Mojito ou Dente de Leão Gelo + Metálico Platina ou Pérola Gelo + Elétrico Fluorescente ou Alce Gelo + Sombrio Pinguim

8 de 12 Dragão de Gelo em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão de Gelo em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

7. Dragão Metálico

Este dragão é atraído por qualquer coisa de metal. É altamente determinado, porém não é muito inteligente. Os Dragões Metálicos podem ser adquiridos por 250 mil ouros a partir do nível 18.

Dragão Metálico Combinação Dragão Metálico + Fogo Medieval ou Steampunk Metálico + Mar Mercúrio ou Concha Metálico + Gelo Perola ou Platina Metálico + Natureza Jade ou Libélula Metálico + Elétrico Dourado ou Bateria Metálico + Sombrio Zombie Metálico + Terra Tatu

9 de 12 Dragão Metálico em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão Metálico em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

8. Dragão das Sombras

Os Dragões das Sombras são altamente ardilosos e cautelosos. Poucos conseguem vê-los, pois eles só atacam na penumbra quando percebem uma oportunidade. Podem ser adquiridos por 500 mil ouros a partir do nível 22.

10 de 12 Dragão das Sombras em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão das Sombras em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

Dragão das Sombras Combinação Dragão Sombrio + Terra Porco Espinho ou Veneno Sombrio + Chama Vampiro ou Fogo Sombrio Sombrio + Natureza Planta Carnívora ou Cascavel Sombrio + Elétrica Neon Sombrio + Gelo Pinguim Sombrio + Metal Zombie Sombrio + Lama Cocô / Petróleo / Porco Espinho / Pirata ou Veneno

9. Dragão Lendário

Por ser uma criatura lendária, não há muita informação à respeito do Dragão Lendário. Dê-se como sortudo se cruzar o caminho de um deles. Podem ser adquiridos por 2500 gems a partir do nível 24. Eles são gerados a partir do cruzamento com Dragões especiais, como Dragão Futebol.

Dragão Lendário Cruzamento Dragão Dragão Fogo Frio + Dragão Futebol Dragão Lendário Dragão Fogo Frio + Dragão Futebol Dragão Cristalino Dragão Goma + Dragão Fogo Frio Dragão Espelho Dragão Goma + Dragão Fogo Frio Dragão Vento Dragão Lendário + Dragão Lendário Dragão Puro Puro + Cristalino ou Guerra + Puro Dragão Noróbi Cristalino + Gelo Puro ou Guerra + Arcanjo Dragão Droconos

11 de 12 Dragão Lendário em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão Lendário em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

10. Dragão Puro

Os Dragões Puros são muito raros e de elementos puros. Eles são muito procurados pela sua força e poder em combate. O primeiro Dragão Puro pode ser adquirido por 15 milhões a partir do nível 34. Combine-o com outros elementos para criar novos.

Dragão Puro Combinação Dragão Puro + Terra Puro de Terra Puro + Mar Puro de Mar Puro + Chama Puro de Chama Puro + Natureza Puro Natureza Puro + Elétrico Puro Elétrico Puro + Gelo Puro de Gelo Puro + Sombras Puro das Sombras Puro + Metálico Puro Metálico

12 de 12 Dragão Puro em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo Dragão Puro em Dragon City — Foto: Reprodução/TechTudo

Combine diferentes tipos de dragões elementais para economizar dinheiro no jogo e ganhar dos seus amigos na Arena!

