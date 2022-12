Fale com o Papai Noel Coca-Cola 2022: saiba 'conversar' pelo app

A Coca-Cola lançou, em seu app Natal Coca-Cola, uma aba que permite “conversar” com o Papai Noel por meio de uma experiência gamificada. Disponível para Android e iPhone (iOS), o jogo consiste em inserir algumas informações para personalizar a interação, como nome do usuário e hobby. A imersão começa no próprio aplicativo, mas depois é direcionada para uma página externa, com diversos elementos personalizados e de engajamento. A proposta é que a mensagem interativa seja enviada para um familiar ou amigo, mas a brincadeira pode ser feita para si próprio também. Ao final, a plataforma oferece as alternativas de compartilhamento com outras pessoas.