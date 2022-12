França x Polônia ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

França e Polônia jogam, às 12h (horário de Brasília) deste domingo (4), em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 , no estádio Al Thumama, Catar. O duelo entre as seleções europeias será transmitido ao vivo na TV Globo , cujo sinal aberto pode ser assistido online no Globoplay . Interessados em acompanhar o jogo devem acessar o streaming pelo PC ou celulares Android ou iPhone ( iOS ) por meio de uma Conta Globo, que é gratuita. Para quem não tiver cadastro, a inscrição é realizada rapidamente, bastando inserir e-mail e senha ou aproveitar os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

Apesar da derrota na última partida, a França chega ao encontro como favorita, tendo feito ótima fase de grupos. Já os poloneses vêm de uma classificação histórica definida nos critérios de desempate. Confira, no tutorial a seguir, os prováveis escalados para o jogo e como assistir à partida entre França e Polônia pelo mata-mata da Copa do Mundo do Catar 2022 ao vivo no Globoplay.

França x Polônia ao vivo: oitavas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay

Provável escalação da França

Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé e Giroud.

Provável escalação da Polônia

Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski, Milik e Lewandowski.

França x Polônia ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir à partida decisiva entre França e Polônia pelo Mundial do Catar hoje ao vivo, acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e entre na seção "Agora na TV";

Público acessa a transmissão de França x Polônia ao vivo e grátis ao entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay

Passo 2. Aqui, clique no botão "Assista agora" para visualizar a tela que permite fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Ao fazer login ou cadastro na Conta Globo, espectador assiste ao sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay

Passo 3. Faça login na Conta Globo entrando com suas credencias já cadastradas ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Então, vá no botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, clique no botão "Cadastre-se";

Usuário deve realizar login com seus dados pessoais cadastrados ou dados de contas externas para acompanhar a Copa do Catar ao vivo e online

Passo 4. Insira todos os dados solicitados e concorde com os termos de uso da plataforma. Em seguida, dê um clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da Globo ao vivo comece automaticamente.

Após o término do cadastro na Conta Globo, torcedor pode assistir França x Polônia ao vivo no Globoplay

França x Polônia ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para acompanhar França x Polônia ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay e acesse a seção "Agora". Feito isso, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Partida decisiva entre França e Polônia pode ser acompanhada pelo aplicativo do Globoplay para celulares

Passo 2. Faça login utilizando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Se quiser, você pode vincular os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, pressione "Entrar" para a transmissão da Copa começar imediatamente. Se você ainda não tiver uma Conta Globo, toque na opção "Cadastre-se", digite seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Para finalizar o processo, pressione "Cadastrar".

Login ou cadastro no Globoplay devem ser feitos com dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial para assistir ao confronto decisivo entre França e Polônia pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 online e de graça.

