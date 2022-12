Holanda x Argentina ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Holanda e Argentina se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9), na segunda partida da fase quartas de final da Copa do Mundo 2022 , no estádio Lusail. O clássico entre as seleções será transmitido ao vivo na TV Globo , cujo sinal pode ser assistido online no Globoplay . Quem quiser acompanhar o confronto deve acessar o streaming pelo PC ou por celulares Android ou iPhone ( iOS ) usando uma Conta Globo, que é gratuita. Para os não cadastrados, um registro rápido deve ser feito utilizando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

A seleção holandesa eliminou os Estados Unidos na fase anterior pelo placar de 3 a 1. Já a Argentina se classificou após eliminar a Austrália nas oitavas de final da competição. Veja, no tutorial a seguir, as prováveis escalações e como assistir ao jogo entre Holanda e Argentina pelo Mundial do Catar ao vivo pelo Globoplay.

1 de 7 Holanda x Argentina ao vivo: quartas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Holanda x Argentina ao vivo: quartas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

Provável escalação da Holanda

Noppert, Timber, Van Dijk, Aké, Dumfries, De Roon, Frenkie De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo e Memphis Depay.

Provável escalação da Argentina

Dibu Martínez, Molina, Lisandro Martínez (Romero), Otamendi, Acuña, Enzo Fernández (Guido Rodríguez), Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Di María, Lionel Messi e Julian Alvarez.

Holanda x Argentina ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para acompanhar as quartas de final da Copa do Mundo hoje ao vivo, entre no site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e vá na seção "Agora na TV";

2 de 7 Transmissão de Holanda x Argentina pela Copa do Mundo ao vivo pode ser acompanhada dentro da seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão de Holanda x Argentina pela Copa do Mundo ao vivo pode ser acompanhada dentro da seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na nova página, clique no botão "Assista agora" para visualizar a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Realizar login ou cadastro na Conta Globo permite ao torcedor assistir às quartas de final da Copa do Mundo pelo sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Realizar login ou cadastro na Conta Globo permite ao torcedor assistir às quartas de final da Copa do Mundo pelo sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Informe seus dados pessoais ou use os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, dê um clique no botão "Entrar". Caso você não tenha Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

4 de 7 Usuário precisa fazer login com suas credenciais ou dados de contas Facebook, Google ou Apple, para ver a partida de hoje ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário precisa fazer login com suas credenciais ou dados de contas Facebook, Google ou Apple, para ver a partida de hoje ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Digite todos os dados necessários, aceite os termos de uso do serviço e finalize clicando no botão "Cadastrar" para que a transmissão de Holanda vs Argentina ao vivo inicie rapidamente.

5 de 7 Holanda x Argentina tem transmissão sendo exibida ao vivo após público finalizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Holanda x Argentina tem transmissão sendo exibida ao vivo após público finalizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Holanda x Argentina ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir ao duelo decisivo de hoje ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay e toque na aba "Agora". Feito isso, pressione o botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

6 de 7 Transmissão de Holanda vs Argentina pode ser acompanhada ao vivo pelo aplicativo do Globoplay para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão de Holanda vs Argentina pode ser acompanhada ao vivo pelo aplicativo do Globoplay para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Utilize seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, pressione o botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, toque em "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por fim, selecione "Cadastrar" para terminar o processo.

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay são feitos usando os dados pessoais ou de contas externas do torcedor — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay são feitos usando os dados pessoais ou de contas externas do torcedor — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como assistir às quartas de final da Copa do Mundo 2022 online, aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay para acompanhar a transmissão de Holanda x Argentina ao vivo e de graça.

