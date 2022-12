Holanda x Estados Unidos ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Holanda e Estados Unidos se enfrentam, às 12h (horário de Brasília) deste sábado (3), no primeiro confronto da fase de oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Disputada no estádio Internacional Khalifa, a partida contará com transmissão ao vivo no Globoplay, por meio do sinal aberto da TV Globo. O serviço de streaming pode ser acessado gratuitamente no PC e em celulares Android ou iPhone (iOS), por torcedores que já têm uma Conta Globo. Para os novos usuários, um cadastro rápido precisa ser feito informando e-mail e senha ou os dados de contas Facebook, Google ou Apple.