Instagram: como postar mais de uma foto nos Stories

É possível postar mais de uma foto de uma só vez nos Stories do Instagram, rede social disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma permite que sejam enviadas até dez imagens para publicação de forma nativa, sendo possível editá-las separadamente antes da postagem. O processo de seleção e envio, no entanto, é feito apenas uma vez. Ao final, o app publica cada foto em um Story diferente. O recurso torna prático o compartilhamento de mais de uma imagem nos Stories, não sendo necessário repetir o procedimento no aplicativo em todas as fotos que deseja publicar. Veja, nas próximas linhas, como postar mais de uma foto nos Stories do Instagram.