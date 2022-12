IPVA 2023: como consultar o valor do imposto do seu carro

Consultar o valor do IPVA 2023 é um procedimento simples e que pode ser feito pela Internet. Usando um simulador online, os motoristas conseguem obter uma estimativa do valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e fazer uma projeção das condições de pagamento. Para efetuar o cálculo, é preciso ter em mãos o valor venal do automóvel, o qual pode ser descoberto em poucos passos no site da tabela Fipe , entidade que revela o preço médio de veículos comercializados no Brasil.

É importante ressaltar que o valor do IPVA varia entre os estados brasileiros, uma vez que cada localidade possui sua própria alíquota e oferece diferentes condições de pagamento, seja à vista ou parcelado. Veja, no tutorial a seguir, como calcular o valor do IPVA 2023 pelo computador.

Qual o calendário de pagamento do IPVA 2023?

O calendário de pagamento do IPVA 2023 varia conforme os estados brasileiros. Para obter informações sobre prazos, consulte a página do Detran do seu estado. Vale lembrar também que o valor do IPVA 2023 varia entre os estados brasileiros, uma vez que cada localidade possui sua própria alíquota e oferece diferentes condições de pagamento.

Como consultar o valor venal do seu carro de acordo com a Tabela Fipe

Passo 1. Para saber o valor do seu carro e fazer o cálculo do IPVA posteriormente, acesse o site da tabela FIPE (veiculos.fipe.org.br) e clique em “Consulta de carros e utilitários pequenos”;

Passo 2. Informe a marca, o modelo e o ano de fabricação do veículo e continue clicando no botão “Pesquisar”;

Passo 3. Nesta etapa é possível visualizar o valor venal do automóvel de acordo com a tabela Fipe. Guarde esta informação. Ela será necessária para calcular o valor do IPVA 2023.

Como saber o valor do IPVA 2023

Passo 1. Para ver o valor do IPVA 2023, acesse o simulador de IPVA do iDinheiro (idinheiro.com.br/calculadoras/simulador-de-ipva) e informe o valor do carro (o mesmo informado no site da tabela Fipe), o tipo do veículo de acordo com a documentação e o estado em que o automóvel está licenciado. Feito isso, clique no botão “Calcular”;

Passo 2. Visualize o valor estimado do IPVA 2023. Lembre-se que cada estado aplica sua própria alíquota e oferece diferentes formas de pagamento.

