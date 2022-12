Japão x Croácia ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

Japão e Croácia se encontram, às 12h (horário de Brasília) desta segunda-feira (5), em partida válida pelas fase de oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O duelo entre as seleções acontece no estádio Al Janoub e conta com transmissão ao vivo na TV Globo, cujo sinal aberto pode ser acompanhado no Globoplay. Interessados podem acessar a plataforma de streaming pelo PC e em celulares Android ou iPhone (iOS) usando uma Conta Globo, que é gratuita. Para novos usuários, um cadastro simples precisa ser feito usando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.