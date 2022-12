Japão x Espanha: onde assistir ao jogo da Copa online

Japão e Espanha se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira (1), em partida decisiva valendo vaga no mata-mata da Copa do Mundo 2022. O confronto, que acontece no estádio Internacional Khalifa, tem transmissão ao vivo e online no FIFA+, plataforma de streaming oficial da Fifa. Quem se interessar pode assistir ao duelo gratuitamente pelo PC ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Não é necessário realizar cadastro para acompanhar o Mundial do Catar no serviço de streaming. Veja, a seguir, as prováveis escalações e como acompanhar o jogo entre Japão e Espanha ao vivo pelo FIFA+ gratuitamente.