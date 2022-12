Lensa gratuito? Como criar seu avatar grátis com o app Prisma

O Lensa tem feito sucesso com seus avatares feitos por inteligência artificial, mas o app é pago e, por isso, alguns usuários ficaram sem acesso à brincadeira. A boa notícia é que o Prisma , app disponível grátis para Android e iPhone ( iOS ), apresenta um recurso similar que pode ser usado para criar essas imagens. Ele foi desenvolvido pelos mesmos criadores do Lensa, e é uma boa alternativa para criar os seus avatares de forma rápida e gratuita. Confira, nas próximas linhas mais sobre a diferença entre os dois aplicativos e como transformas suas fotos em avatar no Prisma.

1 de 9 Aplicativo Prisma: saiba fazer avatar gratuitamente usando app substituto do Lensa — Foto: Letícia Merotto/TechTudo Aplicativo Prisma: saiba fazer avatar gratuitamente usando app substituto do Lensa — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

📝 Como saber se um e-mail que recebi é fake ou spam? Veja no Fórum do TechTudo.

Quais as vantagens do Prisma pro Lensa?

Além de ser uma opção gratuita, ao contrário do Lensa, o Prisma apresenta algumas outras diferenças para o app pago. Entre elas está a possibilidade de editar apenas uma foto, e que não precisa ser necessariamente do seu rosto. Este ponto ganhou destaque nas redes nos últimos dias, já que o Lensa tem alguns requisitos para criar os avatares, e um deles é baixar entre dez a 20 fotos do seu rosto no app com diferentes ângulos - o que gerou um debate sobre segurança e privacidade dos usuários.

Assim, além de ser gratuito, o Prisma pode ser uma boa opção para quem deseja criar esse tipo de imagem sem precisar ceder tantas fotografias de si a um aplicativo. A seguir, aprenda a fazer seu avatar grátis com o app.

Como criar seu avatar grátis com o app Prisma

Passo 1: O primeiro passo para fazer avatar é baixar o Prisma na loja virtual do seu celular, seja App Store (iPhone) ou Google Play Store (Android);

2 de 9 Passo 1: Baixar o app Prisma na loja de aplicativos do seu celular — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 1: Baixar o app Prisma na loja de aplicativos do seu celular — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 2: Ao abrir o Prisma, ele mostrará algumas das funções do aplicativo, como transformar fotos em desenhos utilizando inteligência artificia e outras possibilidades de edição. Toque no botão “Next” e, nas próximas páginas, pressione as setas apontadas para direita para continuar;

3 de 9 Passo 2: o app Prisma irá mostrar suas principais funções — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 2: o app Prisma irá mostrar suas principais funções — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 3: Para começar a editar suas fotos, é necessário fazer login através de uma conta Google ou e-mail. Também é possível logar com ID Apple em iPhones (iOS). Neste tutorial, optamos por utilizar a conta Google;

4 de 9 Passo 3: É possível fazer login através de uma conta Google ou e-mail. — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 3: É possível fazer login através de uma conta Google ou e-mail. — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 4: Para acessar a sua galeria de fotos, clique no botão (+), localizado na parte esquerda da tela, e selecione a foto que deseja editar. Para isso, toque sobre ela e, depois, vá em “Adicionar”, no canto superior direito da tela;

5 de 9 Passo 4: como importar fotos para o app Prisma — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 4: como importar fotos para o app Prisma — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 5: O Prisma, então, importará a foto e abrirá o editor. É possível utilizar diversos efeitos e também fazer edições mais simples. Para criar o seu avatar, clique na opção “Cartoon”, a primeira disponibilizada nos quadros na parte inferior da tela. O app automaticamente criará a sua arte;

6 de 9 Passo 5: crie a sua arte na opção "Cartoon" no Prisma — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 5: crie a sua arte na opção "Cartoon" no Prisma — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 6: Com a arte pronta, é possível editá-la com ajustes de luz, cor etc. Também é possível mudar o estilo da foto, colocando-a em modo retrato. Para fazer este último, basta clicar no ícone de pincel, localizado no lado esquerdo da tela, e depois ir em “portrait”;

7 de 9 Passo 6: É possível editar a imagem pronta no app Prisma — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 6: É possível editar a imagem pronta no app Prisma — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 7: Para exportar a sua foto para a sua galeria de fotos do celular, basta clicar em “Save”, no canto superior direito da tela. Também é possível compartilhá-la nas suas redes sociais, aba que aparece automaticamente após salvar a foto;

8 de 9 Passo 7: exporte para o seu rolo da câmera ou compartilhe o seu avatar nas suas redes sociais — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 7: exporte para o seu rolo da câmera ou compartilhe o seu avatar nas suas redes sociais — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Passo 8: Por fim, caso queira ver um antes e depois do seu avatar, basta clicar em “Befora/After”, que fica na parte inferior da tela após salvá-la em sua galeria.

9 de 9 Passo 8: É possível ver o antes e depois do seu avatar! — Foto: Reprodução/Letícia Merotto Passo 8: É possível ver o antes e depois do seu avatar! — Foto: Reprodução/Letícia Merotto

Veja: Lensa cria avatares a partir de fotos reais

Aplicativo Lensa cria avatares a partir de fotos reais; confira 1 de 9

Aplicativo utiliza Inteligência artificial para criar avatares a partir de fotos — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull 2 de 9

O app está entre os mais baixados da Google Play e Apple Store — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Pular X de 9

Publicidade 9 fotos 3 de 9

O app é um editor de imagens, sendo possível baixar fotos dos avatares em preto e branco e aplicar outros efeitos — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull 4 de 9

App ganhou destaque nas redes sociais e foi utilizado por diversos famosos, como Ivete Sangalo e Luan Santana — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Pular X de 9

Publicidade 5 de 9

O app, no entanto, é pago. A edição de imagens pode ser testada gratuitamente por uma semana; a função de criar avatares custa R$16,90 — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull 6 de 9

O app foi lançado em 2016 e tem o diferencial da maioria de suas funções serem feitas por Inteligência Artificial — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Pular X de 9

Publicidade 7 de 9

Para criar o avatar, é preciso enviar entre 10 e 20 fotos, precisando ser da mesma pessoa — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull 8 de 9

As fotos precisam ser selfies ou fotos de retrato, tendo apenas uma pessoa na imagem — Foto: Reprodução: Anna Kellen Bull Pular X de 9

Publicidade 9 de 9

Para bons resultados, o app ainda recomenda que sejam utilizados fotos com variedades de fundos, expressões faciais e ângulos. — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Aplicativo utiliza inteligênica artificial para criar os avatares e ficou entre os mais baixados nas lojas virtuais da Google Play e Apple Store nos últimos dias

Veja ainda: como usar presets do Lightroom para editar suas fotos