Marrocos x Espanha ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

Marrocos e Espanha se enfrentam, às 12h (horário de Brasília) desta terça-feira (6), em duelo valendo vaga na fase de quartas de final da Copa do Mundo 2022 . Disputado no Estádio Cidade da Educação, o jogo será transmitido ao vivo e de graça no Globoplay , através do sinal aberto da TV Globo . Para assistir à partida, os torcedores devem acessar o streaming usando uma Conta Globo pelo PC ou nos celulares Android ou iPhone ( iOS ). Novos usuários precisam realizar um cadastro rápido informando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

O Marrocos volta a disputar um mata-mata de Copa do Mundo após 36 anos. A Espanha, apesar de ser considerada favorita no confronto, chega à fase decisiva tendo vencido apenas uma partida na competição. Veja, no tutorial abaixo, as possíveis escalações iniciais e como assistir às oitavas de final do Mundial 2022 ao vivo pelo Globoplay.

Marrocos x Espanha ao vivo: oitavas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay

Provável escalação do Marrocos

Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Boufal, Ziyech e En-Nesyri.

Provável escalação da Espanha

Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Morata e Dani Olmo.

Marrocos x Espanha ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao confronto decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo hoje ao vivo, acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e vá na seção "Agora na TV";

Torcedor assiste à transmissão de Marrocos x Espanha pela Copa do Mundo ao vivo após entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay

Passo 2. Na próxima página, vá no botão "Assista agora" para visualizar a tela que permite fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Fazer login ou cadastro na Conta Globo possibilita ao espectador acompanhar a Copa do Mundo pelo sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay

Passo 3. Digite seus dados pessoais ou, se preferir, importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, dê um clique no botão "Entrar". Se você ainda não tem uma Conta Globo, clique na opção "Cadastre-se";

Para assistir ao duelo de hoje ao vivo, usuário deve fazer login com seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple

Passo 4. Para se cadastrar, informe todos os dados necessários, concorde com os termos de uso da Conta Globo e clique em "Cadastrar" para finalizar e ter acesso à transmissão de Marrocos x Espanha ao vivo automaticamente.

Marrocos x Espanha ao vivo pode ser acompanhado após telespectador finalizar seu cadastro na Conta Globo

Marrocos x Espanha ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Marrocos x Espanha no Mundial do Catar hoje ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay e acesse a seção "Agora". Em seguida, toque no botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Marrocos vs Espanha pode ser assistido pelo aplicativo do Globoplay para celulares Android e iPhone (iOS)

Passo 2. Preencha seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Outra possibilidade é vincular os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, pressione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, toque em "Cadastre-se", informe seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Por fim, pressione "Cadastrar" para finalizar o procedimento.

Login ou cadastro no Globoplay pode ser feitos com os dados pessoais ou de contas externas do torcedor

Pronto. Agora que você já viu como fazer para assistir às oitavas de final da Copa do Mundo 2022 online, aproveite as dicas do tutorial e entre no Globoplay para acompanhar a transmissão de Marrocos x Espanha ao vivo e de graça.

