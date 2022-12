Marrocos x Portugal ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Marrocos e Portugal se enfrentam, às 12h (horário de Brasília) deste sábado (10), em duelo válido pela fase de quartas de final da Copa do Mundo 2022 . A partida, que acontece no estádio Al Thumama, será transmitida ao vivo na TV Globo , e pode ser assistida online pelo Globoplay por quem já possui cadastro em uma Conta Globo. A plataforma de streaming pode ser acessada gratuitamente pelo PC ou celulares Android ou iPhone ( iOS ). Para os novos usuários, um registro rápido precisa ser feito usando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

A seleção de Marrocos é considerada a grande surpresa do Mundial após eliminar a Espanha na fase anterior. Já os portugueses chegam embalados pela classificação com goleada pelo placar de 6 a 1 contra a Suíça. Veja abaixo as prováveis escalações e como acompanhar o jogo entre Marrocos e Portugal no Mundial do Catar ao vivo pelo Globoplay.

1 de 7 Marrocos x Portugal ao vivo: quartas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Marrocos x Portugal ao vivo: quartas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

Provável escalação do Marrocos

Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

Provável escalação de Portugal

Diogo Costa, Dalot, Pepe, Rúben Dias, Cancelo, Rúben Neves, Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos e João Félix.

Marrocos x Portugal ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo decisivo das quartas de final da Copa do Mundo hoje ao vivo, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) e dê um clique na aba "Agora na TV";

Passo 2. Nesta etapa, clique no botão "Assista agora" para acessar a tela que permite fazer login ou realizar um cadastro na Conta Globo;

Passo 3. Informe seus dados pessoais já cadastrados ou, se quiser, use os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, vá no botão "Entrar". Caso você não tenha Conta Globo, escolha "Cadastre-se";

Passo 4. Digite todos os dados solicitados, aceite os termos de uso do serviço e termine clicando no botão "Cadastrar" para que a transmissão de Marrocos x Portugal ao vivo inicie imediatamente.

Marrocos x Portugal ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Marrocos x Portugal hoje ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay e entre na seção "Agora". Depois, pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 2. Insira seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, pressione o botão "Entrar". Se você não tem uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", preencha seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Para concluir o processo, toque em "Cadastrar".

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir às quartas de final da Copa do Mundo 2022 online, aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay para acompanhar a transmissão de Marrocos x Portugal ao vivo e de graça.

