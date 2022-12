Melhores do Ano 2022: como rever premiação e conhecer os vencedores

O prêmio Melhores do Ano 2022, da TV Globo , aconteceu neste domingo (25), no programa Domingão com Huck. Quem perdeu a premiação pode revê-la na íntegra e de graça pelo Globoplay , disponível na versão web e como aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), usando uma Conta Globo. Com apresentação de Luciano Huck, a celebração premiou atores, cantores, humoristas e jornalistas escolhidos por votos do público, além de contar com apresentações musicais e atuações humorísticas de Paulo Vieira.

A premiação também contou com homenagens à cantora Rita Lee, que completará 60 anos de carreira em 2023, e à alguns ativistas sociais e ambientais. Ao final, Milton Nascimento e a cantora Simone se apresentaram para fechar a festa. Veja abaixo os premiados e como acompanhar a reapresentação completa do prêmio Melhores do Ano 2022 online pelo Globoplay.

1 de 9 Melhores do ano ao vivo: premiação do Domingão com Huck pode ser assistida na íntegra pelo Globoplay — Foto: Reprodução/TV Globo Melhores do ano ao vivo: premiação do Domingão com Huck pode ser assistida na íntegra pelo Globoplay — Foto: Reprodução/TV Globo

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Veja quem foram os vencedores do prêmio Melhores do Ano 2022

Atriz de novela: Isabel Teixeira , a Maria Bruaca, de Pantanal

Isabel Teixeira , a Maria Bruaca, de Pantanal Ator de Novela: Murilo Benício, o Tenório, de Pantanal

Murilo Benício, o Tenório, de Pantanal Atriz Coadjuvante: Bella Campos, a Muda, de Pantanal

Bella Campos, a Muda, de Pantanal Ator Coadjuvante: Osmar Prado, o Velho do Rio, de Pantanal

Osmar Prado, o Velho do Rio, de Pantanal Novela do Ano: Pantanal

Pantanal Série do Ano: Sob Pressão (5ª Temporada)

Sob Pressão (5ª Temporada) Atriz de Série: Marjorie Estiano, a Carolina, de Sob Pressão

Marjorie Estiano, a Carolina, de Sob Pressão Ator de Série: Julio Andrade, o Evandro, de Sob Pressão

Julio Andrade, o Evandro, de Sob Pressão Jornalismo: William Bonner

William Bonner Humor - Troféu Paulo Gustavo: Tatá Werneck

Tatá Werneck Música do Ano: "Dengo" - João Gomes

Como rever o prêmio Melhores do Ano 2022 completo pelo PC

Passo 1. Para rever a premiação do Melhores do Ano 2022, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com). No canto superior direito, vá no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo;

2 de 9 Para rever o prêmio Melhores do Ano 2022, espectador deve fazer login na Conta Globo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para rever o prêmio Melhores do Ano 2022, espectador deve fazer login na Conta Globo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, dê um clique no campo de busca, localizado no menu superior, para fazer uma nova pesquisa;

3 de 9 Após login feito, é preciso acessar o campo de busca para iniciar uma nova pesquisa — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após login feito, é preciso acessar o campo de busca para iniciar uma nova pesquisa — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, digite o termo "Domingão com Huck" e espere os resultados surgirem automaticamente. Então, na seção "Títulos", clique no programa buscado;

4 de 9 Público deve digitar o termo "Domingão com Huck" para encontrar o programa correto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público deve digitar o termo "Domingão com Huck" para encontrar o programa correto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Role a página e, na seção "Programas", selecione a opção "Programa de 25/12/2022" para assistir à premiação;

5 de 9 Telespectador deve entrar no vídeo correto para assistir à reprise completa da premiação — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Telespectador deve entrar no vídeo correto para assistir à reprise completa da premiação — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. A transmissão da reprise completa dos Melhores do Ano será exibida imediatamente.

6 de 9 Globoplay transmite na íntegra a premiação dos Melhores do Ano 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Globoplay transmite na íntegra a premiação dos Melhores do Ano 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como rever o prêmio Melhores do Ano 2022 completo pelo celular

Passo 1. Para assistir à reprise completa do Prêmio Melhores do Ano 2022 pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay. Toque no avatar, localizado na parte superior direita da tela, e faça login na Conta Globo;

7 de 9 Transmissão da reprise completa do Troféu Melhores do Ano na Globo pode ser acompanhada no aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão da reprise completa do Troféu Melhores do Ano na Globo pode ser acompanhada no aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Em seguida, pressione o ícone da lupa, localizado no canto inferior direito, para iniciar uma busca. Feito isso, digite o termo "Domingão com Huck". Nos resultados encontrados, escolha o programa procurado;

8 de 9 Público deve realizar uma pesquisa para encontrar o programa com a reapresentação da premiação — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público deve realizar uma pesquisa para encontrar o programa com a reapresentação da premiação — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, role a tela e, em "Programas", toque no vídeo "Programa de 25/12/2022" para abrir a reprise do Prêmio. A premiação completa será reproduzida automatiamente.

9 de 9 Após escolher o vídeo correto, telespectador assiste aos premiados no Domingão com Huck pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após escolher o vídeo correto, telespectador assiste aos premiados no Domingão com Huck pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como rever e conhecer os vencedores do prêmio Melhores do Ano 2022 online, aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay gratuitamente.

Veja também: Conheça 4 funções de smartwatches que podem salvar vidas