Mensagem de Ano Novo 2023: como fazer cartão de fim de ano no Canva

Fazer um cartão com mensagem de Feliz Ano Novo 2023 é possível pelo Canva. O editor gratuito disponibiliza vários modelos prontos para personalizar e enviar para os amigos, clientes ou família pelo WhatsApp, mandar por e-mail ou imprimir. O site permite que o usuário adicione fotos, escreva mensagens de fim de ano, adicione figurinhas temáticas e customize o layout da maneira que preferir. Ao final, o download do arquivo pode ser feito em vários formatos. Confira, no tutorial a seguir, como produzir um cartão com mensagem de próspero Ano Novo 2023 pelo computador.