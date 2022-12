Mensagem de bem-vindo dezembro para WhatsApp: saiba fazer com o Canva

Fazer mensagem de bem-vindo dezembro para mandar no WhatsApp é possível usando o Canva, aplicativo de edição disponível para Android e iPhone (iOS). O app tem diversas ferramentas que ajudam na criação dos recados, e pode ser útil na hora de receber o último mês do ano em grupos com amigos no mensageiro ou ainda individualmente. É possível fazer um design do zero, mas o app conta também com vários templates já prontos, bastando apenas editá-los conforme as suas preferências. Nas linhas a seguir, saiba criar mensagem de bem-vindo dezembro para WhatsApp no Canva.