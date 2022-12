Mensagem de 'bem-vindo Verão': saiba fazer para enviar no WhatsApp

Fazer mensagem de "bem-vindo, Verão" para enviar pelo WhatsApp é possível com o Canva , app de design disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A imagem pode ser enviada, posteriormente, para contatos do mensageiro de maneira simples, e é uma boa opção parece recepcionar a estação, que inicia nesta quarta-feira (21). É possível criar uma Canva a partir de modelos já prontos ou ainda fazer um inédito, totalmente do zero. O app tem diversas opções de customização, com ícones que remetem ao calor. Nas próximas linhas, aprenda a fazer mensagem de "bem-vindo, Verão" para enviar no WhatsApp.

1 de 11 Imagem obtida no Canva com a frase 'bem-vindo Verão' pode ser enviada diretamente para WhatsApp — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Imagem obtida no Canva com a frase 'bem-vindo Verão' pode ser enviada diretamente para WhatsApp — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

📝 Qual editor de foto é o seu preferido? Comente no Fórum do TechTudo.

Como fazer mensagem de 'bem-vindo, verão' por modelos prontos

Passo 1. Abra o Canva, vá na barra de pesquisa, na parte superior, e digite “bem-vindo Verão”. Em seguida, toque no símbolo da lupa para pesquisar. Diversos modelos aparecerão, e você pode rolar a tela e escolher a opção desejada;

2 de 11 Crie ou customize uma imagem pronta no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Crie ou customize uma imagem pronta no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. Após selecionar o template, toque em qualquer um dos elementos dele para começar a editar. Note que um menu inferior será exibido ao pressionar. Ali, você pode realizar alterações no item como mudar a cor, cortar, adicionar efeitos etc.;

3 de 11 Frase que inicia o período de verão pode ser reproduzida no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Frase que inicia o período de verão pode ser reproduzida no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Outra possibilidade é tocar em “+” para adicionar novas coisas ao modelo, como ícones, desenhos, fotos, formas geométricas e muito mais;

4 de 11 Criar uma imagem totalmente do zero para recepcionar nova estação pode ser feito com Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Criar uma imagem totalmente do zero para recepcionar nova estação pode ser feito com Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 4. Após finalizar as alterações, vá no símbolo de envio na parte superior. Em seguida, toque no ícone do WhatsApp para encaminhar a imagem para o contato desejado.

5 de 11 Imagem criada no Canva pode ser enviada diretamente para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Imagem criada no Canva pode ser enviada diretamente para o WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Fazendo mensagem de 'bem-vindo, verão' do zero no Canva

Passo 1. Abra o Canva e toque no símbolo de “+”. Depois, escolha o tamanho desejado. Neste caso, utilizamos a opção “Convite”;

6 de 11 Crie do zero designs pelo Canva para enviar nos mensageiros — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Crie do zero designs pelo Canva para enviar nos mensageiros — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 2. O menu para adicionar elementos na imagem será aberto. Na parte inferior, procure por “Texto”;

7 de 11 Insira textos, ícones, desenhos, formas geometrícas e muito mais com o Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Insira textos, ícones, desenhos, formas geometrícas e muito mais com o Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 3. Selecione um dos tamanhos ou estilo de fontes disponíveis. Em seguida, toque em “Editar”. Escreva a frase “Bem-vindo Verão” e, depois, pressione na área externa do design para voltar a customizar a imagem;

8 de 11 Customize do zero imagem para ser enviada no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Customize do zero imagem para ser enviada no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 4. Nessa parte, você poderá utilizar as ferramentas de edição para personalizar a mensagem. Por exemplo, se você pressionar no símbolo de “+” de novo, será possível incluir itens como desenhos, ícones, fotos, molduras, fundos personalizados etc.;

9 de 11 Canva conta diversos fundos, fotos, ícones e muito mais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Canva conta diversos fundos, fotos, ícones e muito mais — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 5. Depois, você pode tocar dentro dos elementos para começar a customizá-los. Por exemplo, ao tocar na imagem do sol, um menu inferior é exibido. Nessa área, é possível mudar a fonte, tamanho, cor, formato, espaçamento e muito mais. Pressionando dentro do elemento, você pode movê-lo arrastando-o pela tela. Também há possibilidade de tocar e arrastar as bolinhas para reduzir ou aumentar o tamanho. Já nos balões que aparecem, você consegue eliminar um item no símbolo da lixeira, duplicar, e mais;

10 de 11 Mensagem de 'bem-vindo Verão' pode ser produzida no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Mensagem de 'bem-vindo Verão' pode ser produzida no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Passo 6. Quando terminar o design, pressione no ícone de envio no canto superior direito. Então, vá no símbolo do WhatsApp para enviar a mensagem para o contato desejado.

11 de 11 Envie diretamente para o WhatsApp suas criações no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Envie diretamente para o WhatsApp suas criações no Canva — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Veja ainda: Tudo o que você precisa saber sobre o Canva