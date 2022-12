Mensagem de 'Feliz Natal': como baixar no Canva e mandar pelo WhatsApp

Fazer mensagem de Feliz Natal para enviar no WhatsApp é possível com o Canva. O app está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS) e conta com diversos modelos de templates prontos, que podem ser customizados de acordo com as suas preferências. É possível, por exemplo, mudar aspectos como cores, fontes e elementos até chegar à aparência que você deseja. No tutorial a seguir, descubra como usar o Canva para fazer mensagem de Feliz Natal para enviar no WhatsApp em 2022.