Moovit: como usar rastreamento e descobrir onde seu ônibus está agora

O Moovit , aplicativo de locomoção urbana, liberou a nova função chamada Localização em Tempo Real, que permite acompanhar o trajeto e o local exato onde estão os ônibus. Assim, o usuário pode saber se precisa se apressar para chegar até o ponto para não perder o transporte. A função permite ver onde estão todos os veículos da mesma linha no mapa, que é atualizado automaticamente conforme o ônibus se movimenta pela cidade. O recurso ainda indica a distância em número de paradas e o tempo que falta para chegar. Vale frisar que está disponível nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Salvador.

1 de 7 App Moovit — Foto: Letícia Merotto/TechTudo App Moovit — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

Os usuários de iPhones (iOS) já podem encontrar atualização do Moovit na App Store. Já para celulares Android, a novidade chegará em breve. Nos testes, foi observado que o recurso não está disponível ainda em todas as rotas — apenas nos veículos equipados com o localizador GPS. Também é possível descobrir todas as linhas que estão chegando no ponto que o usuário está atualmente. Confira, nas próximas linhas, o passo a passo de como acompanhar o ônibus em tempo real na tela do celular pelo Moovit.

Moovit: como ver onde está o seu ônibus com o app

Passo 1. Abra o aplicativo do Moovit e acesse a aba de "Direções". Digite o local de destino na barra de busca no topo da tela. Em seguida, será aberto o "Planejador de Viagens" para editar o endereço de origem. Serão exibidas opções de rotas, com as sugestões das linhas de ônibus que farão o percurso. Selecione um dos trajetos;

2 de 7 Inicie a pesquisa pelo trajeto no Moovit — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Inicie a pesquisa pelo trajeto no Moovit — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Para acompanhar o ônibus ao vivo pelo mapa, toque no botão de "Localização em tempo real". Note que o trajeto do ônibus ficará destacado na tela. Cada círculo com um desenho de "ônibus" dentro indica um veículo que está se aproximando do local de origem selecionado anteriormente;

3 de 7 Veja a localização em tempo real do ônibus pelo Moovit — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Veja a localização em tempo real do ônibus pelo Moovit — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Ao ampliar, é possível ver todos os ônibus que estão rodando na mesma linha pela cidade. O mapa é atualizado automaticamente, mostrando as paradas de distância e o tempo que levará para o ônibus chegar no ponto.

4 de 7 Mapa é atualizado automaticamente e mostra percurso de todos os ônibus da mesma linha na cidade — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Mapa é atualizado automaticamente e mostra percurso de todos os ônibus da mesma linha na cidade — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Estou no ponto de ônibus, o que faço?

Passo 1. Outra forma interessante de usar o recurso em tempo real é visualizar todos os pontos de ônibus ao entorno do local em que você está e conferir quais linhas param em cada estação. Para isso, vá na aba "Estações", centralizada na parte inferior da tela. Depois, selecione o ponto que deseja conferir no mapa e a linha que deseja localizar;

5 de 7 Pesquise o trajeto do ônibus pela estação que está ou alguma do mapa — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Pesquise o trajeto do ônibus pela estação que está ou alguma do mapa — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. O mapa do percurso do ônibus será aberto da tela. Pressione "Localização em tempo real" e note que serão exibidas as informações ao vivo da chegada do veículo na estação selecionada.

6 de 7 Veja a localização em tempo real do ônibus que passa naquela estação — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Veja a localização em tempo real do ônibus que passa naquela estação — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Pesquisar pelo número do ônibus

Também é possível saber onde está o seu ônibus pesquisando pela sua linha. Com tantos número e trajetos diferentes, no entanto, pode ser difícil lembrar a exata numeração ou o percurso do ônibus. Assim, o Moovit disponibiliza a aba "Linhas", em que também é possível encontrar essas informações.

Passo 1. Para ter acesso a todas as opções de linhas, acesse o menu "Ônibus". Com uma lista na tela, é possível encontrar o seu ônibus ou conferir as rotas de cada um. Assim, selecione a linha que preferir. Com o trajeto do ônibus exibido na tela, selecione "Localização em tempo real" para acompanhar o percurso ao vivo de todos os ônibus dessa mesma linha rodando pela cidade, como já indicado no passo a passo anterior.

7 de 7 Pesquise diretamente pela lista de ônibus do Moovit para acompanhar o trajeto ao vivo pela cidade — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Pesquise diretamente pela lista de ônibus do Moovit para acompanhar o trajeto ao vivo pela cidade — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Veja ainda: Como saber se o ônibus está chegando com o Google Maps