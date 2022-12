Morre Rei Pelé: como ver 'O Nascimento de uma Lenda' e relembrar o craque

Pelé, o "Rei do Futebol", faleceu aos 82 anos na tarde desta quinta-feira (29), em São Paulo, por complicações decorrentes de um câncer no cólon. O jogador, que foi um dos maiores da seleção brasileira e também ídolo do Santos, lutava contra a doença desde 2021 e estava internado desde 29 de novembro no hospital Albert Einstein. O futebolista, que será sepultado no estádio Vila Belmiro, do Santos, ajudou a trazer para o Brasil três títulos de Copa do Mundo e atuou até mesmo como Ministro dos Esportes, no governo de Fernando Henrique Cardoso. É possível relembrar os feitos dele no filme "Pelé: O nascimento de uma Lenda", disponível na Globoplay.