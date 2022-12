MyHeritage: como colorir e restaurar fotos antigas pelo celular com app

O MyHeritage, app disponível para Android e iPhone (iOS), permite restaurar fotos envelhecidas e colori-las. Com ele, é possível remover riscos e marcas do tempo de fotografias em papel. O app também agrega mais brilho e nitidez às imagens. Outra função do MyHeritage é colorir fotos em preto e branco, o que permite visualizar como seriam imagens de anos atrás com mais realismo. Você pode tanto inserir as fotos diretamente da galeria, como escanear a imagem diretamente pelo app. O serviço é útil para quem deseja melhorar e revitalizar fotos antigas. Confira, nas próximas linhas, como colorir e restaurar fotos antigas pelo celular com app.