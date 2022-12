Notebook ou PC travando? Saiba o que fazer e como resolver

Quando o PC ou notebook está travando, o usuário pode encontrar as causas do problema e testar possíveis soluções em casa, antes de levar o computador para um técnico. Esses erros podem ser ocasionados por uma variedade de fatores facilmente identificados. Com o uso diário do Windows , não é incomum que o sistema operacional encontre dificuldades no funcionamento, geralmente por causa da instalação de novos programas, alterações no registro do SO, entre outros motivos.

O TechTudo já mostrou como corrigir um notebook lento. Para consertar o PC ou notebook travando, confira dicas para identificar e resolver essas falhas no computador a seguir.

Vale lembrar que, caso você ainda não consiga identificar a razão dos travamentos, é aconselhável buscar um profissional qualificado para consertar o computador.

1. Arquivos temporários acumulados

Conforme você utiliza o computador, instalando novos programas, salvando e apagando arquivos, entre outras ações, o sistema operacional gera arquivos temporários que, em teoria, deveriam ser apagados após a sua utilização. O problema começa quando o Windows acumula muitos desses arquivos, ocupando espaço no disco e deixando o funcionamento de programas prejudicado.

Para resolver isso, você pode apagar esses arquivos utilizando o programa CCleaner. Para fazer isso, faça o download do CCleaner, instale no computador e realize o seguinte processo:

Passo 1. Com o programa instalado, selecione a opção "Cleaner" e, em seguida, procure por “Temporary Files” na lista “System”;

Passo 2. Com a caixa dos arquivos temporários marcada, selecione “Analyze” e, em seguida, “Run Cleaner”. Isso faz com que o programa se livre desses arquivos presentes no seu computador. Se tudo correu como planejado, além de o PC estar um pouco mais rápido, você também ganhará mais espaço no disco.

2. PC infectado por vírus

É mais comum do que muitos imaginam ter o PC infectado por algum vírus. Por maior que seja o cuidado na instalação de programas no computador, muitas vezes malwares e spywares acabam infectando a sua máquina.

O melhor jeito de verificar se algo de errado está no computador é abrir o Gerenciador de Tarefas do computador (clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas e selecione o gerenciador) e verificar a lista de processos abertos no Windows.

Caso o seu notebook esteja infectado, existe a chance de aparecer algum processo estranho em execução, sem que seja possível encerrá-lo. Para resolver esse problema, é necessária a instalação de um bom antivírus para realizar a procura e a eliminação do vírus. Para verificar qual programa utilizar, veja uma lista com os melhores antivírus para Windows.

3. Disco mal fragmentado

Conforme você utiliza o computador, instalando programas e usando diversos arquivos, pedaços desses arquivos acabam espalhados pelo disco. Ao apagar aplicativos, o sistema deixa o posicionamento deles no disco vazio, em vez de otimizar a localização dos arquivos remanescentes. Isso faz com que a execução dos programas fique longe do ideal. Para resolver isso, siga os passos abaixo:

Passo 1. Vá até o disco que deseja desfragmentar e clique com o botão direito do seu mouse. Selecione “Propriedades”;

Passo 2. Nas propriedades do disco, selecione “Ferramentas” e, em seguida, “Otimizar e desfragmentar unidade”. Clique em “Otimizar” e aguarde o processo finalizar;

4. Envio de arquivos do Windows Update

Com o lançamento do Windows 10, a Microsoft optou por mudanças na maneira como entrega as atualizações do sistema operacional. Por padrão, além de conseguir os arquivos do Windows Update por meio dos seus servidores, a Microsoft também usa o computador de outros usuários online, que enviam pedaços desses arquivos para facilitar a disponibilidade deles.

Por causa disso, muitas vezes o seu computador pode estar enviando trechos de atualizações do Windows para outros usuários sem que você saiba disso, gastando a sua internet e deixando as tarefas da máquina mais lentas. Para desativar esse envio automático, siga estes passos:

Passo 1. Selecione as configurações do computador. Em seguida, vá até “Atualização e Segurança” e clique em “Opções avançadas”, dentro da sessão “Configuração de atualização”;

Passo 2. Dentro das opções avançadas, clique em “Escolha como as atualizações serão obtidas” e, em seguida, desative a opção.

5. Muitos programas iniciados juntos com o Windows

Muitos programas, quando instalados no Windows, trazem a opção padrão de serem inicializados junto com o sistema operacional. Isso acaba deixando a inicialização mais lenta do que ideal, além de deixar esses aplicativos rodando em segundo plano, caso você não pare o que esteja fazendo para fechá-los. Para resolver quais programas realmente serão inicializados com o Windows, siga esses passos:

Passo 1. Abra o gerenciador de tarefas do Windows, conforme o tutorial informado acima. Dentro dele, selecione a aba “Inicializar”;

Passo 2. Você deve visualizar a lista de programas que iniciam junto com o Windows. Escolha qual você deseja remover e, em seguida, clique no botão “Desabilitar”.

6. Registro do Windows desatualizado ou corrompido

Conforme você instala e desinstala programas no Windows, o registro do sistema operacional pode acabar corrompido, com entradas para aplicativos e tipos de arquivos que não estão mais no notebook. Isso faz com que o sistema operacional não funcione da melhor maneira possível, já que acaba procurando por vestígios que não estão na máquina.

Para corrigir esses erros no registro, você pode utilizar um programa como o CCleaner. Após baixar o CCleaner no TechTudo, realize os seguintes passos:

Passo 1. Dentro do CCleaner, na barra de opções na esquerda, selecione “Registry”;

Passo 2. Dentro da área, clique em “Scan for Issues”. O programa fará uma varredura no registro do Windows, procurando possíveis falhas. Ao encontrá-las, elas serão listadas e você pode arrumá-las clicando em “Fix selected issues…”;

Passo 3. Caso queira, você pode analisar cada entrada incorreta no registro e selecionar a ação do programa. Se preferir eliminá-las automaticamente, clique em “Fix all selected issues”.

Você pode repetir o processo algumas vezes para tentar encontrar mais falhas no registro até que fique completamente limpo. Seu notebook está lento? Veja o que fazer para melhorar o desempenho do seu computador.

