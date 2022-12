Novas regras de 2023 podem afetar sua aposentadoria; saiba simular

Novas regras de transição para a aposentadoria vão começar a valer em 2023 — e isso pode afetar a previdência social de alguns contribuintes. Para conferir se esse é o seu caso, é possível acessar o site Meu INSS com uma conta Gov.br e simular quanto tempo falta para a sua aposentadoria. Ao todo, três regras de transição influenciam o tempo restante para se aposentar: a regra dos pontos, a regra da idade progressiva e a regra da redução do tempo de contribuição. Para saber qual delas utilizar, é preciso avaliar a idade do segurado e o seu tempo de trabalho. A seguir, entenda como funcionam as novas regras e saiba como simular a sua aposentadoria em 2023.

Entenda as novas regras para aposentadoria em 2023

Desde que a Reforma da Previdência passou a valer, em 2019, novas regras de transição são atualizadas anualmente. Dessa forma, no dia 1º de janeiro de 2023, a dinâmica de 2022 já não valerá mais. Agora, os segurados podem conferir quanto tempo falta para a aposentadoria a partir de três regras principais: a regra dos pontos, a regra da idade progressiva e a regra da redução do tempo de contribuição. De maneira resumida, se o contribuinte se encaixar nas especificidades de qualquer uma das três, ele está apto se aposentar.

Na primeira, a regra dos pontos, deve-se somar a idade do trabalhador ao seu tempo de contribuição. Se o valor for maior ou igual a 90, para mulheres, e 100, para homens, o segurado pode se aposentar. Por exemplo, se uma mulher tem 60 anos e contribui com o INSS há 35 anos, ela está apta, já que 60 + 35 = 95 pontos (e 95 ≥ 90).

De acordo com a segunda, a regra da idade progressiva, se uma mulher com a partir de 58 anos de idade tiver 30 anos de contribuição, ela também já pode se aposentar. Para os homens, é preciso ter 62,5 anos de idade e 35 anos de contribuição. O cálculo da terceira regra, a regra da redução do tempo de contribuição, é parecido. Nela, as mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais precisam ter pelo menos 15 anos pagando o INSS.

Como simular aposentadoria de acordo com as novas regras de transição de 2023

Passo 1. Acesse o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/#/login) e clique em "Entrar com gov.br" para fazer login e simular aposentadoria;

Passo 2. Informe seu CPF e siga em "Continuar";

Passo 3. Insira sua senha e clique em "Entrar";

Passo 4. A página principal do Meu INSS será aberta. Selecione "Simular aposentadoria para prosseguir";

Passo 5. O site carregará automaticamente todas as informações contidas na sua carteira de trabalho. Desça até "Regras de transição" para saber como as novas regras para aposentadoria afetaram você. Se quiser expandir as informações, clique na setinha indicada em vermelho. Neste exemplo, selecionamos a opção "Aposentadoria por tempo de contribuição - Pontos";

Passo 6. Veja na tela informações detalhadas sobre a aposentadoria por pontos. Vale ressaltar que o demonstrativo é uma simulação e não garante direito ao benefício;

Passo 7. Se quiser, você pode clicar em "Baixar PDF", no final da página, para obter um arquivo com todas as informações. Caso já esteja apto a solicitar o benefício, clique em "Pedir aposentadoria".

Pronto. Agora que você já sabe quais são as mudanças nas regras da aposentadoria em 2023, aproveite as dicas e use o simulador do INSS para saber quanto tempo falta para você se aposentar.

