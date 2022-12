O que é ChatGPT? Veja como conversar com o chatbot que 'sabe tudo'

ChatGPT é um chatbot que usa inteligência artificial (IA) para conversar com os usuários. Desenvolvido pela startup OpenAI, também responsável pelo Dall-E , o robô funciona como uma espécie de Alexa , só que em texto: o usuário faz uma pergunta ou emite um comando, e o ChatGPT responde dentro de alguns segundos. É possível conversar sobre diversos assuntos: nos testes do TechTudo , o software foi capaz de contar piadas, responder dúvidas gerais (como "quem foi o primeiro presidente do Brasil?), resolver problemas matemáticos e até dar conselhos amorosos. A velocidade das respostas e a qualidade dos textos impressionam, e fizeram o chatbot viralizar nas redes sociais.

Treinado por aprendizado de máquina, o ChatGPT recorre a um vasto banco de textos disponíveis na Internet para fornecer as respostas. Ao comentar sobre o chatbot, o programador Paul Buchheit, um dos criadores do Gmail, disse que a inteligência artificial deve eliminar o sistema de busca do Google em dois anos. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina, passo a passo, como conversar com o ChatGPT.

1 de 7 ChatGPT, chatbot da Open AI, usa inteligência artificial para conversar com usuários — Foto: Getty Images ChatGPT, chatbot da Open AI, usa inteligência artificial para conversar com usuários — Foto: Getty Images

📝 É possível criar uma inteligência artificial em casa? Veja no Fórum do TechTudo

Como usar o ChatGPT

Passo 1. Acesse o ChatGPT (https://chat.openai.com/) e clique em "Log-in" para entrar com uma conta da Open AI ou em "Sign up" para fazer cadastro. Neste exemplo, seguimos com a primeira opção;

2 de 7 Tela para fazer login ou cadastro no chatbot ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Tela para fazer login ou cadastro no chatbot ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Informe seu e-mail e prossiga em "Continue";

3 de 7 É preciso informar e-mail cadastrado para fazer login no ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak É preciso informar e-mail cadastrado para fazer login no ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Em seguida, informe a senha e clique novamente em "Continue";

4 de 7 É preciso inserir senha para concluir login no chatbot ChatGPT, da Open AI — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak É preciso inserir senha para concluir login no chatbot ChatGPT, da Open AI — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 4. Uma vez feito o login, o ChatGPT mostrará uma série de informações sobre o robô e o uso da plataforma. Clique em "Next" até a ultima instrução desaparecer;

5 de 7 Instruções para uso do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Instruções para uso do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 5. A tela principal do ChatGPT mostra exemplos de uso do chatbot, suas capacidades e limitações. Há uma caixa de texto localizada na parte inferior, e é nela que você deve fazer as perguntas ao robô. Escreva a sua pergunta ou pedido e clique na setinha, ou pressione "Enter";

6 de 7 Campo para inserção da pergunta a ser feita ao ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Campo para inserção da pergunta a ser feita ao ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 6. Veja a resposta do ChatGPT. Se não estiver satisfeito, clique em "Try Again" para obter uma nova resposta ou faça uma pergunta diferente.

7 de 7 Botão "Tentar novamente" em destaque na tela do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Botão "Tentar novamente" em destaque na tela do ChatGPT — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Com informações de Daily Mail

Veja também: Como formatar o celular Android ou iPhone (iOS)