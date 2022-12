O que é Farofa da Gkay? Veja onde assistir à festa ao vivo e online

Anitta, Pedro Sampaio, Pabllo Vittar e Ivete Sangalo estão entre as atrações confirmadas para a Farofa da GKay 2022. A lista de convidados, por sua vez, incluem influenciadores como Bianca Andrade (Boca Rosa) e Thaynara OG, atores como Silvero Pereira e ex-BBBs como Viih Tube e Gabi Martins. Gessica Kayane afirma ter gastado R$ 8 milhões no evento. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à Farofa da GKay no Globoplay. O passo a passo foi reproduzido no navegador, mas também vale para celulares.