Se o seu PC está lento, algumas dicas podem ajudar a resolver os problemas no Windows . Os Windows 10 e Windows 11 trouxeram melhorias bem-vindas, mas quem ficou preso em versões anteriores do sistema operacional mais popular do mundo ainda enfrenta lentidão mais frequentemente causada por software. O resultado é um computador lento. Vale citar que o TechTudo já mostrou o que fazer quando o notebook ou PC está travando .

Seja nos Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, é necessário ser proativo para evitar sobrecarga no disco e na memória RAM, e tomar as providências certas quando algo der errado, evitando perder seus arquivos em uma eventual formatação. Confira nove dicas de como melhorar o desempenho do Windows, segundo a Microsoft, e saiba o que fazer com o PC travando.

1 de 10 PC lento? Saiba o que fazer e como resolver lentidão no Windows — Foto: Divulgação/ Unsplash (by Neringa Šidlauskait) PC lento? Saiba o que fazer e como resolver lentidão no Windows — Foto: Divulgação/ Unsplash (by Neringa Šidlauskait)

Inicialize somente com o essencial
Limpe o disco
Ajuste a indexação
Não bagunce as configurações de energia
Desative efeitos visuais
Remova vírus e spywares
Troque de navegador
Desabilite o Aero
Utilize o ReadyBoost

1. Inicialize somente com o essencial

Um dos maiores gargalos do Windows está na quantidade de programas e serviços iniciados junto com o sistema, algo que pode deixar o PC lento, principalmente, na hora de ligá-lo, mas também tem efeitos ao longo do uso.

O recomendado é acessar o painel “ipconfig” (sem aspas) e deixar habilitados somente os programas essenciais, como gestor do trackpad, antivírus e algum outro app que você use com bastante frequência.

2 de 10 Inicialize o Windows só com os programas indispensáveis — Foto: Reprodução/Paulo Alves Inicialize o Windows só com os programas indispensáveis — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Em casos mais sérios, quando o computador demora demais para ligar e permanece lento após o início, impossibilitando seu uso, é recomendado ativar a inicialização simples. Ela consiste em desabilitar todos os programas do “ipconfig” e desativar todos os serviços no Gerenciador de Tarefas. Faça isso e reinicie o computador para tentar obter, pelo menos, os seus arquivos para um backup em HD externo.

2. Limpe o disco

Falhas e sobrecargas no disco podem levar a inúmeros problemas no Windows, e devem ser prioridade na hora de buscar soluções para lentidão. Desinstale programas e arquivos inúteis da memória e faça limpezas periódicas tanto de arquivos temporários quanto no registro usando apps como o CCleaner.

Além disso, é importante fazer reparos regulares: faça desfragmentação e use a ferramenta nativa do sistema para limpeza de disco, ou lance mão de assistentes como o Advanced SystemCare, que traz um pacote completo de rastreamento de falhas e correções embutido. Veja como desfragmentar o HD no Windows 10.

3 de 10 Limpe o disco com frequência no Windows — Foto: Reprodução/Paulo Alves Limpe o disco com frequência no Windows — Foto: Reprodução/Paulo Alves

3. Ajuste a indexação

Um dos problemas de lentidão comuns do Windows 7 é na hora de fazer pesquisas no Explorer ou no menu Iniciar. Elas podem demorar demais para gerar resultados, fazendo o usuário pensar que possa haver algo de errado na máquina, mas é possível que um simples ajuste de indexação resolva.

Em “Opções de indexação”, no Painel de Controle, altere os locais removendo pastas pouco usadas ou grandes demais, como Arquivos de Programas, e deixe habilitados somente os caminhos mais frequentes.

4 de 10 Ajuste a indexação para resolver problemas de lentidão no PC Windows — Foto: Reprodução/TechTudo Ajuste a indexação para resolver problemas de lentidão no PC Windows — Foto: Reprodução/TechTudo

Assim, o Windows irá levar bem menos tempo para varrer o computador em busca do arquivo que você solicitar em uma pesquisa, já que tem menos lugares onde procurar. Em hipótese alguma, você deve indexar seu PC inteiro, já que isso tomará tempo demais até para pesquisas simples, pois obrigará o sistema a percorrer todas as pastas em busca de itens úteis, algo que dificilmente vale a pena.

4. Não bagunce as configurações de energia

Em notebooks, o Windows ativa o modo de economia de energia logo que a bateria chega a um determinado limite mínimo, para poupar carga e durar mais. Em alguns casos, porém, usuários podem mudar as configurações manualmente várias vezes para ter, por exemplo, a tela com brilho máximo mesmo com pouca bateria, algo que tende a prejudicar o funcionamento em longo prazo.

5 de 10 Mantenha o controle de energia no automático no Windows — Foto: Reprodução/Paulo Alves Mantenha o controle de energia no automático no Windows — Foto: Reprodução/Paulo Alves

Isso porque o uso incorreto da bateria de notebooks pode levar a mais ciclos de recarga, e o pior, o usuário pode deixar o carregador ligado o tempo todo. Caso vire um costume frequente, a fonte do PC poderá superaquecer a bateria por tempo prolongado demais, prejudicando os componentes do computador e encurtando seu tempo de vida, ocasionando em falhas de desempenho. Portanto, deixe sempre o Windows gerir a energia por você.

5. Desative efeitos visuais

No Windows Vista, é possível obter uma melhora visível de desempenho rapidamente ao ajustar uma configuração do PC.

Acesse “Informações e Ferramentas de Desempenho” no Painel de Controle e clique em “Ajustar Efeitos Visuais”. Ao programar o Windows para obter o desempenho máximo, as animações serão desativadas para desafogar o processamento gráfico e aumentar a velocidade na transição entre telas.

6 de 10 Desative efeitos visuais para melhorar a lentidão do PC Windows — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Desative efeitos visuais para melhorar a lentidão do PC Windows — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

6. Remova vírus e spywares

Em muitos casos, vírus, malwares e spywares podem ser os responsáveis pela lentidão no seu computador. Baixe um antivírus, mesmo os gratuitos Avast!, AVG AntiVirus e Avira Free Antivirus, e mantenha-os sempre atualizados, realizando varreduras periódicas, principalmente em mídias externas, como pendrives.

Também tenha atenção na hora de instalar programas gratuitos no Windows, pois eles podem trazer apps e propagandas indesejadas no pacote que você aceita no assistente de instalação.

7 de 10 Remova vírus e spywares do PC — Foto: Reprodução/unsplash Remova vírus e spywares do PC — Foto: Reprodução/unsplash

Para proteger sua conexão de invasores que podem injetar códigos maliciosos na sua máquina – fazendo-a minerar bitcoins e consumindo boa parte dos seus recursos, por exemplo – também é indicado utilizar redes Wi-Fi seguras e instalar um bom firewall, como o Comodo Firewall. Caso seja necessário usar Wi-Fi público, faça-o sempre por meio de VPN, com o Private Tunnel e outros.

7. Troque de navegador

Para apresentar lentidão, seu computador não precisa, necessariamente, estar com algum problema no software. Isso porque, para muitos, simplesmente usar um navegador pesado já é o bastante para deixar prejudicar o funcionamento do PC.

O Chrome e o Firefox são os campeões no consumo de memória RAM, deixando máquinas com apenas 2 GB no limite de sua capacidade. Se você usa apps do Google, como Google Keep, Google Hangouts e outros, o consumo pode ir nas alturas.

8 de 10 Troque de navegador caso seu PC apresente lentidão — Foto: Reprodução/Getty Images Troque de navegador caso seu PC apresente lentidão — Foto: Reprodução/Getty Images

No Windows 10, opte pelo Microsoft Edge, apesar de ele ainda estar bem atrás da concorrência em termos de recursos, como o suporte a extensões, ou prefira alternativas clássicas, porém mais eficientes, como o levíssimo Opera.

8. Desabilite o Aero

Se você usa Windows 7, a primeira providência que deve tomar para melhorar o desempenho da máquina é desativar o tema Aero, nas configurações de personalização. Ele consome demasiada memória RAM e processamento gráfico, pois traz diversas animações na transição de janelas e em outros recursos, como a “espiada” em um app aberto na barra de tarefas.

Se seu computador é antigo, prefira o tema clássico, porém eficiente do Windows e recupere memória para atividades mais importantes, como o multitasking com vários apps e abas do navegador abertos.

9 de 10 Desabilite o Aero no Windows 7 — Foto: Reprodução/Creative Commons Desabilite o Aero no Windows 7 — Foto: Reprodução/Creative Commons

9. Utilize o ReadyBoost

Pouca memória RAM deixa o PC lento em qualquer caso, mas é possível contornar o problema sem precisar economizar nos programas abertos. Usando um pen drive, preferencialmente conectado a uma porta USB 3.0, é possível usar o ReadyBoost do Windows para aproveitar alguns gigabytes para acelerar o computador. Conecte o pendrive e selecione “Acelerar meu sistema” no menu, e escolha pelo menos 1 GB para usar como auxílio de memória.

De forma simples, você consegue fazer um upgrade temporário no seu computador, sem precisar desabilitar um programa pesado importante ou gastar muito em mais memória RAM física no hardware.