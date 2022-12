Planner 2023 para imprimir: como fazer agenda personalizada no Canva

Fazer um planner anual para 2023 é possível por meio do Canva. O editor grátis disponibiliza diversos modelos prontos para personalizar de acordo com as preferências do usuário e imprimir. São opções com diferentes temáticas, cores, estilos e desenhos, e você ainda pode adicionar fotos, customizar textos e ordenar elementos gráficos da maneira que preferir. Ao final das edições, é possível baixar o arquivo de graça em PDF para o computador e enviar para impressão. Confira, a seguir, como fazer um planner 2023 personalizado e gratuito no Canva.