Steam Replay 2022: veja como fazer a retrospectiva da plataforma

Steam Replay 2022 é a nova função de retrospectiva do ano liberada pelo Steam, loja digital de jogos para PC. Por meio dela, usuários podem ver os games que mais jogaram na plataforma nos últimos 12 meses, além de estatísticas interessantes sobre sua jogatina. Além dos títulos em si, é possível conferir um gráfico com seus gêneros favoritos de acordo com a gameplay, passando a mensagem de que "você é o que você joga". Confira, a seguir, um passo a passo de como consultar seu Steam Replay 2022 e compartilhar o registro de suas proezas nas redes sociais.