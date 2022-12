Street Fighter 6 terá beta fechado em dezembro; saiba como jogar

Street Fighter 6 terá uma segunda fase de testes beta fechada entre os dias 16 e 19 de dezembro. Para testar o próximo jogo de luta da Capcom , basta se inscrever no site oficial do game e concorrer a uma chance de participar. Vale lembrar que o beta será realizado no PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC ( Steam ), com crossplay entre as plataformas. Além disso, os jogadores escolhidos para a primeira fase beta também poderão participar da segunda sem precisarem de uma nova inscrição.

Street Fighter 6 está previsto para 2023, mas ainda sem uma data definida. O game estará disponível em todas as plataformas do beta, além do PlayStation 4 (PS4), em versão que chegará com o lançamento oficial. Veja, a seguir, como se inscrever e testar o game ainda em 2022.

2 de 14 Street Fighter 6 terá nova fase beta para usuários experimentarem o game; veja como se inscrever para ter a chance de participar — Foto: Reprodução/Capcom Street Fighter 6 terá nova fase beta para usuários experimentarem o game; veja como se inscrever para ter a chance de participar — Foto: Reprodução/Capcom

Para participar da beta, o usuário precisa ter uma Capcom ID gratuita associada a um dos videogames ou PC. É preciso que a conta e o console estejam vinculados antes da inscrição, devido a um problema ocorrido na primeira beta, quando alguns usuários venderam os códigos de acesso para terceiros.

Segundo o regulamento da beta, é proibido transferir, emprestar ou vender os códigos de acesso. Também é necessário que o participante tenha pelo menos 18 anos de idade. Os códigos serão distribuídos por sorteio e todos os usuários têm chances iguais de obtê-los, independente da ordem de chegada.

Segundo a Capcom, algumas mudanças foram feitas no jogo e bugs foram consertados. Usuários terão acesso aos mesmos personagens da beta anterior: Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri e Ken em estágios como Metro City Downtown, Genbu Temple, Carrier Byron Taylor, Tian Hong Yuan, The Macho Ring e Training Room. Já os modos de jogo incluem: Ranked match, Casual match, Battle Hub match, Open Tournament, Extreme battle, Game center e Training Mode.

A Capcom adicionou também uma nova opção para diminuir o atraso entre o apertar dos botões e a ação na tela, mas alerta que pode causar erros visuais, como screen tearing. Durante os testes, a empresa irá coletar dados para melhorar a qualidade do jogo e ao final da beta, usuários irão receber uma pesquisa para dar um feedback sobre sua experiência com o game.

Jogadores no PlayStation 4 (PS4) não poderão participar da beta. A Capcom alerta ainda que usuários no PlayStation 5 (PS5) precisam estar atentos para que a região em sua Capcom ID e a região na PlayStation Network sejam as mesmas. Caso contrário, pode haver erros com os códigos.

Como se inscrever para a beta de Street Fighter 6

Passo 1. Primeiramente, é preciso criar uma Capcom ID (caso já possua uma Capcom ID, siga para o Passo 9). Se ainda não tiver um login, abra a página oficial da Capcom através do link (https://cid.capcom.com/pt-br/) e clique em "Cadastre-se";

3 de 14 Para se inscrever na beta de Street Fighter 6 é preciso ter uma Capcom ID obtida no site oficial da empresa — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Para se inscrever na beta de Street Fighter 6 é preciso ter uma Capcom ID obtida no site oficial da empresa — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Confirme sua região e clique em "Sim" se tiver mais de 13 anos. Lembre-se de que a região precisa ser a mesma de sua conta que receberá o código;

4 de 14 Confirme sua região e idade no cadastro da Capcom ID. É preciso ter pelo menos 18 anos para participar da beta de Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Confirme sua região e idade no cadastro da Capcom ID. É preciso ter pelo menos 18 anos para participar da beta de Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Preencha seu cadastro com um e-mail válido – é nele que você receberá a validação da conta. Depois, crie uma senha, preencha o código de segurança e clique em "Cadastro provisório";

5 de 14 Preencha seu cadastro provisório para a Capcom ID com um e-mail válido, pois ele será usado nos próximos passos — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Preencha seu cadastro provisório para a Capcom ID com um e-mail válido, pois ele será usado nos próximos passos — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. A partir do cadastro provisório, o usuário tem 24 horas para validar seu e-mail fornecido. Para isso, você deve acessar a caixa de e-mail e procurar a mensagem enviada pela Capcom com o link de validação. Depois de encontrar, clique no link;

6 de 14 Valide seu e-mail do cadastro provisório da Capcom ID em até 24 horas para prosseguir com o cadastro permanente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Valide seu e-mail do cadastro provisório da Capcom ID em até 24 horas para prosseguir com o cadastro permanente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Pelo link fornecido, o processo de cadastro continuará. Clique em "Ir para a tela de entrada das informações de usuário" e se uma tela de login aparecer, utilize os dados do cadastro provisório;

7 de 14 Continue o processo de cadastro da Capcom ID e se uma tela de login surgir use os dados do cadastro provisório — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Continue o processo de cadastro da Capcom ID e se uma tela de login surgir use os dados do cadastro provisório — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 6. Preencha seus dados de usuário, como apelido desejado, região, data de nascimento, gênero e, ao final, clique em "Continuar";

8 de 14 Preencha seus dados com informações corretas e um apelido desejado para sua Capcom ID — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Preencha seus dados com informações corretas e um apelido desejado para sua Capcom ID — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 7. Confira seus dados, cheque os Termos de Serviço e Política de Privacidade da empresa e marque a caixa caso concorde com eles. Clique então em "Confirmar" para concluir seu cadastro ou "Editar" se deseja fazer alguma correção;

9 de 14 Se os dados da sua Capcom ID estiverem corretos clique em "Confirmar" para encerrar o cadastro — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Se os dados da sua Capcom ID estiverem corretos clique em "Confirmar" para encerrar o cadastro — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 8. Após o encerramento do cadastro, ainda é preciso vincular uma plataforma ao ele. Clique no seu apelido, no canto superior direito, para acessar a sua página. Role para baixo até a parte "Contas externas vinculadas" e clique em "Vincular" na plataforma que deseja jogar a beta;

10 de 14 Antes de sair do site da Capcom ID clique em seu apelido e vincule a plataforma desejada para a beta de Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Antes de sair do site da Capcom ID clique em seu apelido e vincule a plataforma desejada para a beta de Street Fighter 6 — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 9. Para a inscrição da beta de Street Fighter 6, abra o site oficial do game através deste link (https://www.streetfighter.com/6/cbt/pt-br/), role a página para baixo e clique em "Inscrever-se no Teste Beta Fechado";

11 de 14 Abra o site oficial de Street Fighter 6 e clique em "inscrever-se no Teste Beta Fechado" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Abra o site oficial de Street Fighter 6 e clique em "inscrever-se no Teste Beta Fechado" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 10. Selecione a plataforma desejada entre as vinculadas em sua Capcom ID. Caso ela não esteja lá, volte à Capcom ID para vinculá-la e depois atualize a página;

12 de 14 Selecione a plataforma desejada para a beta de Street Fighter 6 entre suas plataformas vinculadas na Capcom ID — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Selecione a plataforma desejada para a beta de Street Fighter 6 entre suas plataformas vinculadas na Capcom ID — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 11. Clique em "Ver o Acordo do Teste Beta Fechado" para ver os termos da beta e clique em "Eu concordo com o Acordo Teste Beta Fechado", caso esteja de acordo. Repita o mesmo com a Política de Privacidade;

13 de 14 Leia o Acordo do Teste Beta Fechado e a Política de Privacidade da beta de Street Fighter 6 e concorde para prosseguir — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Leia o Acordo do Teste Beta Fechado e a Política de Privacidade da beta de Street Fighter 6 e concorde para prosseguir — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 12. Clique em "Inscrever-se" para concluir sua inscrição para a fase beta. Agora é só esperar por um convite da Capcom caso seja chamado para participar.