Tinder: como colocar no seu perfil que tipo de relação você busca

Agora é possível indicar no Tinder que tipo de relacionamento você busca no app, disponível para Android e iPhone (iOS). O recurso fica na aba "Intenção" e pode ser acessado de maneira simples no aplicativo. São seis opções de respostas pré-definidas, que incluem "Um relacionamento sério", "Algo casual", "Novas amizades" e até mesmo "Ainda não sei". Com a nova ferramenta, os usuários podem ter mais sucesso em suas conexões, encontrando pessoas que possuem objetivos semelhantes ao se relacionarem. No tutorial abaixo, saiba como colocar no seu perfil do Tinder que tipo de conexão você busca no app.