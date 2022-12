Twitch Recap 2022: como ver sua retrospectiva na plataforma

Conforme a Twitch anunciou, na segunda-feira (12), a retrospectiva começaria a ser lançada nesta terça-feira (13). Com isso, muitos usuários já começaram a receber seus respectivos Twitch Recaps, mas em vez de abri-los pelo e-mail, eles aparecem já no rodapé da página inicial. Se este não for o seu caso, é provável que a mesma configuração realizada em 2021 seja necessária. Siga o passo a passo no tópico seguinte.