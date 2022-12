Usar capinha estraga o celular? Veja dicas para preservar o smartphone

As capinhas de celular são uma febre entre os brasileiros. Além de ser um item que promete proteger contra quedas e outros incidentes, o acessório pode personalizar o aparelho e deixá-lo do jeito que o usuário preferir. Porém, muitas pessoas tem se perguntado sobre a viabilidade de utilizar a capa para smartphone o tempo todo e se existem impactos no uso a longo prazo.

Embora não existam pesquisas concretas que falem sobre os malefícios da capinha, é preciso tomar alguns cuidados básicos ao colocá-la no smartphone. Por isso, confira a matéria que o TechTudo preparou com dicas para preservar o seu celular com a capa protetora.

1 de 5 Veja dicas sobre como usar adequadamente a capinha do seu smartphone — Foto: Divulgação/Cirotta Veja dicas sobre como usar adequadamente a capinha do seu smartphone — Foto: Divulgação/Cirotta

1. Retire a capa antes de carregar o smartphone

Pode parecer inofensivo, mas carregar o seu smartphone com capinha pode ser um risco. Isso acontece porque muitos celulares esquentam quando são conectados a uma fonte de energia, principalmente em modelos mais antigos. Caso a capa seja revestida por algum material inflamável, o aparelho pode ser danificado.

2 de 5 Para não causar danos ao aparelho, tire a capinha na hora de recarregar o smartphone — Foto: Divulgação/Cirotta Para não causar danos ao aparelho, tire a capinha na hora de recarregar o smartphone — Foto: Divulgação/Cirotta

Ao comprar a capinha para o seu smartphone, certifique-se de qual é o material. Modelos de plástico são os mais comuns e podem sofrer alterações quando são colocados em alta temperatura. Se você já tiver uma capinha com esse material, a dica é retirá-la na hora de carregar o celular.

2. Evite exposição da capa em lugares quentes

3 de 5 Uma curiosidade é que existem capinhas apropriadas para determinadas situações, como embaixo d'água — Foto: Divulgação/Dartbag Uma curiosidade é que existem capinhas apropriadas para determinadas situações, como embaixo d'água — Foto: Divulgação/Dartbag

Por falar nos smartphones que esquentam enquanto carregam, é importante que o usuário não deixe o celular exposto em lugares muito quentes. Quando o consumidor não tem esse cuidado, a capinha pode ser danificada ou a própria temperatura estragar alguma peça do smartphone

Pessoas que costumam deixar o celular exposto ao sol, por exemplo, podem superaquecer o aparelho. Se a capinha for densa e tiver materiais pesados, esse fator é ainda intensificado e aumenta as chances de causar algum problema no aparelho. Portanto, evite deixar o celular em lugares quentes.

3. Materiais adequados

4 de 5 Capas de celular em plástico e couro sintético são as mais comuns — Foto: Reprodução/Amazon Capas de celular em plástico e couro sintético são as mais comuns — Foto: Reprodução/Amazon

Apesar de existir uma oferta imensa de capinhas para celulares no Brasil, é importante que o usuário avalie o material usado no revestimento do acessório. Os modelos mais comuns são de plástico e de material sintético com aspecto de couro, mas também existem outras opções no mercado nacional.

Caso você encontre alguma capinha com alumínio, evite comprá-la. Esse é um material que, quando colocado em contato direto com o celular, pode expelir metais pesados e afetar a sua saúde. Qualquer outro tipo de revestimento com resquícios de metais pesados deve ser evitado.

4. Verifique se algum material prejudica o sinal

5 de 5 Capinhas protetoras podem ser revestidas com materiais prejudiciais — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Capinhas protetoras podem ser revestidas com materiais prejudiciais — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

Por fim, vale a pena verificar se o material usado no revestimento da capinha prejudica o sinal do telefone. Com a atual adoção do 5G, muitas pessoas ainda não se acostumaram e cometem erros ao usar os dados móveis.

Se você quer usar o sinal 5G no seu telefone, evite colocar capinhas que sejam revestidas por algum tipo de metal. Além de inibir a distribuição dos dados móveis, pode ser um material com riscos à saúde do aparelho. Opte por capas de plástico ou couro sintético, que são as mais comuns no mercado.