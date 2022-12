No WhatsApp , é possível descobrir quais são os grupos que você tem em comum com seus amigos e contatos do mensageiro. A opção pode ser acessada entrando em um chat específico no WhatsApp Web ou no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). Na versão para navegadores, ainda é possível usar o recurso através da ferramenta nativa de busca. A função é útil, pois, com ela, o usuário pode avaliar a quantidade de grupos existentes, além de evitar pagar "micos" e constrangimentos em geral. Nas linhas a seguir, saiba como fazer a consulta de grupos em comum no PC e no celular.

1 de 8 WhatsApp: como ver todos os grupos que você tem em comum com amigos — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp: como ver todos os grupos que você tem em comum com amigos — Foto: Fernando Braga/TechTudo

📝 Como melhorar foto frontal do WhatsApp? Confira no Fórum do TechTudo.

Como saber os grupos em comum com um contato no WhatsApp Web pelo PC

Passo 1. Abra o WhatsApp Web (web.whatsapp.com) no seu navegador e entre com sua conta do mensageiro. Feito isso, dê um clique no campo de busca, localizado acima da sua lista de conversas;

2 de 8 Após entrar no WhatsApp Web com sua conta do mensageiro, usuário deve clicar no campo de busca para saber grupos em comum com amigos — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após entrar no WhatsApp Web com sua conta do mensageiro, usuário deve clicar no campo de busca para saber grupos em comum com amigos — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, digite o nome do contato para verificar se ele é membro dos mesmos grupos que você. Automaticamente, os resultados serão mostrados. Na seção "Grupos Recentes", é possível ver os grupos em comum, mostrados na ordem em que o contato pesquisado interagiu por último. Note que, em cada grupo, é possível ver o nome do contato junto da frase "também está nesse grupo";

3 de 8 É preciso digitar o nome de um contato específico e, depois, na seção "Grupos Recentes" é possível conferir os grupos em comum — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso digitar o nome de um contato específico e, depois, na seção "Grupos Recentes" é possível conferir os grupos em comum — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Após saber quais grupos você tem em comum com alguém, selecione um de seu interesse e passe o mouse por cima para ver o ícone de "seta para baixo". Feito isso, toque nela para verificar as opções de ações disponíveis;

4 de 8 Para ver as opções de ações possíveis para um grupo em comum, passe o mouse e clique no ícone de "seta para baixo" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ver as opções de ações possíveis para um grupo em comum, passe o mouse e clique no ícone de "seta para baixo" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Uma pequena janela de menus será mostrada, nela é possível ver algumas opções para aquele grupo específico. Se quiser abandonar o grupo, basta tocar na opção "Sair do grupo".

5 de 8 Ao ver o menu disponível, se quiser sair do grupo clique na opção correspondente — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao ver o menu disponível, se quiser sair do grupo clique na opção correspondente — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como saber os grupos em comum com um contato no WhatsApp pelo celular

Passo 1. Inicie o aplicativo do WhatsApp no celular e toque no chat do contato que você deseja saber se é membro de um grupo em comum. Depois, na tela da conversa, toque sobre o nome do dele;

6 de 8 No WhatsApp, usuário deve escolher um contato específico e clicar sobre o nome dele na janela de conversa para saber se estão em algum grupo em comum — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No WhatsApp, usuário deve escolher um contato específico e clicar sobre o nome dele na janela de conversa para saber se estão em algum grupo em comum — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Role a tela até o fim para encontrar a seção "Grupos em comum". Nela, você saberá todos os grupos que ambos fazem parte. É possível criar um novo grupo com seu contato, bastando pressionar o botão específico. Se quiser gerenciar um grupo em comum, escolha algum e toque sobre ele. A seguir, vá no ícone de menu, localizado no canto superior direito, para ver as opções do grupo;

7 de 8 Ao rolar a tela, é possível ver a lista de grupos em comum e assim escolher um para abrir e poder gerenciar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao rolar a tela, é possível ver a lista de grupos em comum e assim escolher um para abrir e poder gerenciar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Uma pequena tela com os menus do grupo será exibida. Se quiser ver outras opções, pressione o botão "Mais". Se decidir deixar o grupo, dê um toque no botão "Sair do grupo".

8 de 8 Na janela de menus estão disponíveis diversas opções para o grupo como a possibilidade de sair dele, por exemplo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Na janela de menus estão disponíveis diversas opções para o grupo como a possibilidade de sair dele, por exemplo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como descobrir grupos em comum com seus contatos do WhatsApp, abra a versão web ou o app do mensageiro e saiba quais grupos ambos fazem parte.

Veja também: 4 funções de smartwatches que podem salvar a sua vida