Retrospectiva PlayStation 2022: como ver seu Wrap-Up no PS4/PS5

Além disso, a página traz informações gerais sobre o ano da marca, incluindo a quantidade de games oferecidos pela PlayStation Plus e conquistas da comunidade em alguns dos seus principais lançamentos, como God of War: Ragnarok , Horizon: Forbidden West e Stray . Confira, a seguir, como ver sua retrospectiva de 2022 nos consoles da PlayStation.

Passo 3. A página traz quatro categorias que podem ser exploradas, incluindo tempo total de jogo, títulos mais jogados e troféus conquistados. Navegue entre elas para preencher a página com as informações;

Passo 4. Após acessar as categorias, será possível acessar um Cartão de Resumo que exibe o título mais jogado e algumas das principais estatísticas. O jogador pode salvá-lo no computador e compartilhar nas redes sociais;

Passo 5. Caso a página não esteja funcionando, é possível que a coleta de "Dados Completos" não esteja habilitada no PS4 ou PS5. Para isso, é preciso acessar as configurações do sistema. No PS4, a função se chama "Dados Adicionais".