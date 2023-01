App Google Home ganha controle remoto para smart TVs; como usar

Para adicionar os dispositivos ao Google Home, é necessário ter o aplicativo nativo deles instalado e configurado no celular , como o Smart Things para aparelhos da Samsung e o LG ThinQ para dispositivos LG. Confira, a seguir, o passo a passo de como usar o Google Home para controlar os aparelhos compatíveis. O tutorial foi realizado com uma smart TV da Samsung. O processo funciona em smartphones Android ou iPhone ( iOS ).

Passo 3. Toque no ícone de lupa (🔍). Na tela seguinte, digite o nome do serviço compatível com seu dispositivo (como Smart Things para aparelhos Samsung e LG ThinQ para dispositivos LG). Depois, toque no serviço correspondente;