Asteroide 2023 BU: como ver passagem da rocha espacial ao vivo e online

O asteroide 2023 BU, descoberto no último sábado (21) pelo astrônomo amador Gennadiy Borisov, passará próximo à Terra nesta quinta-feira (26). A passagem do corpo celeste — que possui dimensões de 3,8 metros por 8,4 metros — não será visível a olho nu, mas será transmitida ao vivo no YouTube, no canal The Virtual Telescope Project. O evento astronômico ocorrerá por volta das 21h17 no horário de Brasília, e a transmissão estará disponível a partir das 21h15. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à passagem do asteroide online.